PS5, Project Scarlett et Google Stadia : comparatif sur le futur du jeu vidéo

On pensait que l’année 2019 serait une année historique dans le jeu vidéo avec l’arrivée d’un nouvel acteur dans cette industrie et la sortie de deux nouvelles consoles de nouvelle génération. Ce sera en effet une belle année avec les annonces de ses consoles et l’arrivée du nouvel acteur, mais il faudra attendre tout de même la fin d’année 2020 pour que les nouvelles consoles arrivent réellement sur le marché. Cependant, après l’E3 2019 (dont vous retrouverez notre gros récapitulatif juste ici), nous sommes en mesure de confronter les trois supports qui seront l’avenir du jeu vidéo, histoire de voir un peu laquelle s’annonce la plus impressionnante.

Google Stadia dégaine en premier !

C’est donc en mars 2019 que Google est officiellement entré dans l’industrie du jeu vidéo au cours de la GDC 2019 (Game Developers Conference). Au cours de cette conférence, le géant américain a présenté sa plateforme de streaming et les différentes possibilités de cette dernière ainsi que sa puissance (qui en plus de ça, pourra évoluer au fil des mois). Possibilité de jouer en 4K, 60FPS, avec objectif 8K et 120FPS très prochainement, possibilité de jouer partout, sur votre télévision, votre smartphone, votre PC, vos tablettes, création d’un studio de développement pour des jeux en exclusivité, bref, Google Stadia est entré dans cette industrie sans rougir avec une conférence très bien menée.

Il y a quelques semaines, Google souhaitait couper l’herbe sous le pied de l’E3 en annonçant le premier Stadia Connect de l’histoire ! Une vidéo de 30 minutes (dans la lignée des Nintendo Direct ou State of Play de PlayStation) pour dévoiler les premiers jeux, la date de sortie, et le prix de Stadia. Une stratégie pas réellement gagnante puisque cette deuxième prise de parole de Google n’a pas vraiment convaincu.

Ainsi, à ce jour, que pouvons-nous dire de Google Stadia ? Si ce n’est que ce sera la première plateforme de jeux vidéo… Sans consoles ! Uniquement basé sur le streaming, son principal argument est « la puissance » avec une plateforme qui évoluera sans cesse. Cependant, pour cela, il faudra débourser 9,99€ par mois pour un abonnement qui ne comprendra pas l’accès aux jeux en illimité ! En effet, une partie des jeux (ceux qui viendront de sortir) seront à acheter à part. De plus, n’espérez pas profiter de l’offre sans bonne connexion internet et surtout… sans une connexion illimitée !

CARACTÉRISTIQUES GOOGLE STADIA

-> GPU 10,7 Teraflops

-> Processeur x86 personnalisé cadencé à 2,7 GHz avec AVX2 SIMD et 9,5 Mo de cache L2 + L3

-> 16 Go de RAM (partagée entre le processeur et le processeur graphique), jusqu’à 484 Go/s de bande passante

-> Stockage SSD (dans le Cloud)

-> Résolution 4K et 60FPS

-> Son Surround 5.1

-> Système d’abonnement : Offre de base gratuite et offre « Pro » à 9,99€

-> Nécessite une très bonne connexion pour ne profiter (35MB/S pour le 4K, 15MB/S pour le 1080p et 5MB/S pour le 720p)

-> Lancement novembre 2019 (2020 pour l’offre gratuite)

Sony sort du silence avec la PlayStation 5

C’est donc en avril 2019 que Sony est sorti de son long silence (en effet, depuis l’E3 2018 la firme est particulièrement discrète avec l’annulation de sa PlayStation Experience en décembre 2018 et l’annonce de son absence de l’E3 2019). Et c’est une annonce très discrète : Un simple post sur les réseaux sociaux pour annoncer la PlayStation 5 via une interview de Mark Cerny (architecte de la console). Une stratégie bien menée par Sony qui, à un mois et demi de l’E3 auquel il ne participera pas, pourra tout de même faire parler de lui.

Une console qui s’annonce comme un monstre de puissance et de technologie, bien décidé à faire oublier Stadia. Si Sony laisse filtrer les informations au compte-gouttes, ses premiers détails mettent l’eau à la bouche ! Entre la rétrocompatibilité, la vitesse ultrarapide de la console, l’optimisation naturelle des jeux PS4 sur la nouvelle console, la possibilité de jouer en ligne avec les anciens joueurs PS4… Sony commence déjà à séduire sa communauté !

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLAYSTATION 5

-> Processeur AMD Ryzen de troisième génération (mis en vente sur PC cette année). Un processeur de 8 coeurs 7nm Zen 2

-> Une carte graphique sera une variante customisée de la Navi de Radeon,

-> Compatible avec le ray tracing

-> Une puce d’AMD évoquée ci-dessous disposera d’une pièce customisée rendant la console compatible avec l’audio 3D,

-> Compatibilité avec le PSVR PS4

-> Rétrocompatible jeux PS4

-> Disque dur SSD ayant pour objectif de supprimer les temps de chargements

-> Résolution 8K / 120FPS

-> Optimisation naturelle des jeux PS4 sur PS5

-> Possibilité de jouer en ligne sur PS5 avec les joueurs PS4

-> Système d’abonnement : PS Plus et PS Now

-> Aucune connexion obligatoire

-> Sortie prévue fin 2020

Microsoft reste prudent avec Project Scarlett

C’est donc la semaine dernière, lors de l’E3 2019 que Microsoft fut le dernier à sortir du silence. Si Phil Spencer (patron de la branche Xbox) avait déjà à demi-mot confirmé l’existence du projet depuis l’année dernière, c’est bien lors de la conférence Xbox E3 2019 que le projet fut dévoilé. Aucune image de la console, une annonce très similaire à celle de la Xbox One X avec une interview des membres de l’équipe, puis le logo qui s’affiche laissant apparaitre un petit « Holiday 2020 ».

Fort heureusement, Phil Spencer relance le sujet en dévoilant les premières caractéristiques de la console qui s’annonce… Ultra puissante elle aussi ! Des specs qui sont très proches, voire identiques à ceux dévoilés par Sony à ce jour concernant la PlayStation 5.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJECT SCARLETT

-> Processeur APU avec grosse mémoire vive GGDR6

-> Une puce custom AMD

-> C ompatible avec le ray tracing

-> Disque dur SSD ayant pour objectif de supprimer les temps de chargements

-> Résolution 8K / 120FPS

-> Quatre fois plus puissante que la One X / Quarante fois plus de performances

-> Système d’abonnement : Xbox Live / Xbox Game Pass

-> Aucune connexion obligatoire

-> Lancement pour fin 2020

Bilan : Sony et Microsoft sur un pied d’égalité, Google déjà en difficulté ?

En bref, la PS5 et la Xbox Scarlett semblent partir sur les mêmes bases avec un faible avantage pour Scarlett (pour le moment) avec l’exclusivité du Navi 20 (alors que la PS5 serait à ce jour uniquement équipée du Navi 10). Les deux consoles semblent cependant devancer tranquillement un Google Stadia qui sera donc d’ores et déjà en difficultés. Cependant, Stadia arrivera avec au moins un an d’avance et Google aura donc un peu de temps devant lui pour ajuster le niveau de son service pour qu’il puisse atteindre à peu près la puissance de ses deux principaux rivaux.