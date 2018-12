Google Assistant : une publicité « Maman j’ai raté l’avion », avec Macaulay Culkin

Google fait revive Home Alone pour Noël

En 1990, le monde découvrait la famille McCallister, et en particulier le petit Kevin, campé par Macaulay Culkin, dans le film « Maman j’ai raté l’avion » (« Home Alone » en anglais). Un film culte, qui a connu une suite en 1992, et qui repasse inlassablement chaque hiver, pour le plus grand bonheur des fans. Vingt-huit ans plus tard, Google a décidé de faire revivre « Home Alone » dans sa nouvelle publicité pour Assistant.

En effet, cette vidéo promotionnelle d’une petite minute permet de retrouver Macaulay Culkin adulte, lequel s’amuse à rejouer certaines scènes mémorables du film de 1990. 2018 oblige, ce dernier utilise forcément les possibilités offertes par Google Assistant pour gérer seul sa grande maison, et notamment les fonctions Google Home pour allumer/éteindre les lumières, gérer le visiophone ou encore lancer la routine permettant de mettre de la vie dans la maison, histoire d’éloigner les cambrioleurs.

Une parodie plutôt bien vue de la part du géant américain, et une vidéo somme toute très réussie. A noter que Google a confirmé que, durant une période limitée, son Google Assistant prendra un malin plaisir à répondre à l’utilisateur en utilisant des répliques cultes du film. Par exemple, si l’utilisateur demande « Did i forget something ?« , Google Assistant lui répondra « KEVIIIIIIN« . Sympa, mais disponible uniquement en anglais. A quand la même chose chez nous avec les répliques de « La Cité de la Peur ? »

Rappelons que Google n’en finit plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son indispensable Assistant. Récemment, l’IA de Google se voyait gratifiée d’une nouvelle option, à savoir prédire les retards des vols aériens. Ainsi, en combinant les historiques des vols avec de l’apprentissage machine (machine learning), Google est désormais capable de prédire les retards avec un niveau de confiance de l’ordre de 85 %.