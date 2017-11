Google Assistant : le plein de nouveautés pour les développeurs d’applis

Pour attirer les développeurs tiers (et avoir plus de fonctionnalités), Google Assistant fait le plein de nouveautés pour ceux-ci.

Aujourd’hui, Google annonce une série de nouveautés qui permettra à ces développeurs de mieux engager avec les utilisateurs de Google Assistant, mais également de se faire découvrir plus facilement.

Mise à jour de l’app directory

L’app directory ou le répertoire de Google Assistant est un onglet sur lequel les utilisateurs peuvent chercher les applications ou fonctionnalités compatibles avec l’intelligence artificielle.

Lancée au mois de mai, cet onglet bénéficie aujourd’hui de quelques mises à jour pour aider les développeurs à avoir plus de visibilité.

Google y ajoute une section pour découvrir les tendances et les nouvelles applications, ainsi que de nouvelles sous-catégories d’applications, et un badge pour aider les utilisateurs à identifier les applications familiales.

De nouvelles possibilités

Outre les mises à jour du répertoire d’applications, Google ajoute également de nouvelles API, ce qui permettra aux développeurs d’avoir plus de possibilités sur Google Assistant. L’une de celles-ci permet aux développeurs de transférer une conversation sur Google Home vers un téléphone. Dans un exemple donné par la firme de Mountain View, l’utilisateur peut par exemple commander de la nourriture sur le haut-parleur connecté, puis compléter la transaction sur son téléphone.

Et alors qu’autrefois, l’utilisateur d’une application devait s’identifier dès le début de son interaction avec Google Assistant, les développeurs ont désormais la possibilité de demander une identification à des moments plus appropriés.

Un système d’abonnement permet également aux développeurs d’envoyer des messages réguliers sur Google Assistant, ainsi que des notifications push.

Plus d’applications, plus de fonctionnalités

Face à Alexa, Google essaie de muscler son intelligence artificielle Assistant en essayant d’attirer plus de développeurs tiers.

En effet, plus de développeurs, cela signifie plus d’applications. Et avec plus d’applications, Google Assistant offre plus de fonctionnalités aux utilisateurs des téléphones et haut-parleurs qui utilisent cette intelligence artificielle.

Pour découvrir toutes ces nouveautés, c’est par ici.