La beta d’Android 11 arrive aussi sur des smartphones OnePlus, Xiaomi, et Realme

Cette semaine, Google a enfin publié la première beta d’Android 11. Pour rappel, cette nouvelle mouture du système d’exploitation mobile était déjà disponible en version preview, mais il s’agissait d’une version très instable uniquement destinée aux développeurs d’applications. La version est plus stable, et plus proche de la version finale qui sortira dans quelques mois.

D’autre part, alors que la preview ne pouvait être testée que sur les smartphones Pixel de Google, la beta peut également être testée sur certains modèles fabriqués par des constructeurs tiers. Et suite à l’annonce de cette première beta, les constructeurs annoncent à leur tour sur quels modèles celle-ci pourra être installée.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, la beta d’Android 11 sera disponible sur les Find X2 et Find X2 Pro d’Oppo. Et aujourd’hui, nous apprenons également que cette beta pourra aussi être installée sur des smartphones OnePlus, Xiaomi, Vivo et Realme.

Sur Twitter, OnePlus a annoncé la disponibilité de cette beta sur le OnePlus 8 et sur le OnePlus 8 Pro.

We are super excited to announce we have been working closely with Google to give OnePlus 8 Series users early access to Android 11 Beta as part of the Developer Preview Program. Learn more: https://t.co/1G3yDvlU8m pic.twitter.com/mDBoO8Dapy — OnePlus (@oneplus) June 12, 2020

De son côté, Xiaomi a annoncé la disponibilité dans un futur proche pour le Mi 10 et pour le Mi 10 Pro. Et le compte Twitter de Poco a aussi indiqué que la beta arrivera bientôt sur le Poco F2 Pro.

D’après le site XDA, Realme compte également proposer la beta d’Android 11 sur le Realme X50 Pro au mois de juillet.

Android 11 : une beta lancée discrètement

Normalement, chaque année, Google dévoile les principales nouveautés d’Android lors de la conférence I/O. Mais cette année, celle-ci a été annulée à cause de la pandémie. Et l’événement en ligne que Google avait prévu pour dévoiler la première beta d’Android 11 a aussi été annulée. « Nous avons annulé l’événement de lancement virtuel pour permettre aux gens de se concentrer sur des discussions importantes sur la justice raciale aux États-Unis », explique Stephanie Cuthbertson, directrice chez Google.

La beta a cependant été lancée, mais sous un format plus discret, afin de permettre aux développeurs de se préparer à la mise à jour vers Android 11. Et normalement, la liste des appareils sur lesquels cette beta pourra être installée devrait s’allonger petit à petit.