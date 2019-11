Google Assistant se dote d’un fil d’actualités audio

Les formats audio, comme les podcasts, sont aujourd’hui très plébiscités. Mais malheureusement, on a parfois du mal à trouver les émissions à écouter parmi toutes les sources disponibles sur la toile.

Google veut cependant nous aider à nous y retrouver en proposant l’équivalent des fils d’actualités de Twitter ou de Facebook, mais pour l’audio, sur Google Assistant.

Annoncée cette semaine, la fonctionnalité est baptisée « Your News Update ». Celle-ci permet à l’utilisateur d’obtenir un flux personnalisé d’informations, provenant de plusieurs sources, en envoyant simplement une requête comme « Hey Google, quelles sont les infos » à Google Assistant.

Les algorithmes de Google s’occupent de tout

On notera que depuis 2016, Google Assistant propose déjà des résumés de l’info à ses utilisateurs. Et depuis 2018, il est possible de demander des infos sur des sujets spécifiques comme le Brexit.

Mais avec la nouvelle fonctionnalité qui est lancée ce mois de novembre, le contenu est plus personnalisé, un peu comme sur les fils d’actualité des réseaux sociaux.

« Lorsque vous dites « Hey Google, envoi les infos » sur un téléphone qui utilise Google Assistant ou sur une enceinte connectée, Your News Update commence par un mélange de brèves nouvelles choisies à ce moment-là en fonction de vos centres d’intérêt, de votre emplacement, de l’historique et de vos préférences, ainsi que les principales nouvelles », explique Liz Gannes, product manager.

Malheureusement, cette nouveauté sur Google Assistant n’est encore disponible que pour l’anglais aux États-Unis. La firme de Mountain View ne sait pas quand celle-ci pourrait être disponible pour les utilisateurs francophones. Mais Liz Gannes indique que Google a l’intention de déployer internationalement la fonctionnalité à partir de l’année prochaine.

Sinon, on notera que Spotify, qui mise également beaucoup sur les podcasts, propose déjà une fonctionnalité similaire sur son service de streaming. Le géant du streaming vient de lancer sa nouvelle playlist « Your Daily Podcasts » qui propose chaque jour des épisodes choisis en fonction des centres d’intérêt de l’utilisateur. Mais pour le moment, cette nouveauté de Spotify n’est accessible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, au Mexique, au Brésil, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.