Google avertit quand ses résultats de recherche sont susceptibles de ne pas être pertinents

Durant ses plus de 20 ans d’existence, Google n’a cessé d’améliorer ses algorithmes afin de rendre les résultats de recherche pertinents. D’autre part, la firme de Mountain View a fait d’énormes progrès pour que le moteur de recherche puisse comprendre nos requêtes et ainsi fournir les bons résultats, même lorsque des mots ne sont pas écrits correctement ou même quand nos requêtes ne sont pas précises.

« […] si vous épelez quelque chose mal, nous avons des systèmes pour détecter ces fautes d’orthographe et fournir des prédictions d’orthographe appropriées, afin que vous puissiez trouver des pages Web et des informations correspondant aux mots que vous cherchiez vraiment. Nous continuons également à améliorer nos systèmes de compréhension des langues sous-jacentes dans la recherche, donc même si vous ne formulez pas quelque chose exactement comme il est écrit en ligne, nous pouvons toujours comprendre les mots et les concepts d’une manière qui vous assure de trouver une bonne correspondance », explique la firme de Moutain View dans un billet de blog.

Google n’est pas encore parfait

Cependant, malgré les avancées technologiques de ces dernières années, ainsi que les investissements de Google dans l’intelligence artificielle, il est toujours possible que les résultats affichés sur Google Search ne correspondent pas à ce que nous recherchions. Google admet qu’il est toujours possible que ses algorithmes ne fonctionnent pas parfaitement, ou que les informations recherchées ne soient pas disponibles sur les sites indexés par le moteur de recherche.

Et désormais, Google Search affichera un avertissement lorsque c’est le cas. Cette nouvelle fonctionnalité est déployée à partir de cette semaine, en commençant par la version américaine. Le message s’affiche lorsque Google Search estime qu’il n’a pas été en mesure de trouver des résultats qui correspondent « particulièrement bien » à la recherche. Il s’agit d’un signal que les résultats qui seront quand même affichés ne sont probablement pas assez pertinents.

Comme vous pouvez le voir sur le rendu ci-dessus, sur la version américaine du moteur de recherche, il sera indiqué : « Il semble qu’il n’y ait pas de grandes correspondances pour votre recherche ». Lorsque cela est possible, Google peut également suggérer d’autres requêtes qui peuvent aider l’utilisateur à avoir de meilleurs résultats.