Google Chrome teste un raccourci pour les emojis

Google teste un raccourci qui vous permettra d’accéder aux emoji via le menu « clic droit » du navigateur. Testée sur Chrome Canari, cette mise à jour pourrait arriver sur les versions Windows, Mac et Linux.

Si les emoji sont populaires sur les smartphones et sur les tablettes, c’est parce que ces petits symboles sont facilement accessibles sur les claviers des appareils mobiles. Sur un ordinateur, les utiliser est un peu plus compliqué. Cependant, avec l’une des mises à jour actuellement testées par Google Chrome, ce problème pourrait être réglé (et vous pourriez voir encore plus d’emojis sur vos fils d’actualité).

En effet, d’après notre confrère 9to5Google, la firme de Mountain View teste un nouveau raccourci pour accéder plus facilement aux emoji, sur le menu qui apparaît lorsque vous faites un clic-droit.

Pour le moment, ce raccourci est testé sur la version instable Chrome Canary (67.0.3389.0 sur Mac) et doit être activé en utilisant les « flags » de Google Chrome. Mais Google prévoit de proposer cette fonctionnalité sur les versions Windows, MacOS et Chrome OS de son navigateur.

En attendant

En attendant, pour utiliser des emoji sur Windows 10 (par exemple), vous devez faire un clic droit sur la barre de tâche pour activer le bouton pour afficher le clavier tactile, puis cliquer sur ce bouton. Une fois sur le clavier tactile, vous pouvez accéder aux emojis en cliquant sur le smiley entre les touches Ctrl et espace.