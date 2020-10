Google confirme la fin de son système Nest Secure

En janvier 2014, Google annonçait le rachat de la société Nest Labs pour 3,2 milliards de dollars. L’entreprise américaine a d’abord laissé les produits de la société spécialisée dans la domotique avant d’intégrer peu à peu ces derniers dans un écosystème plus large. Trois ans plus tard, cette dernière repassait donc sous la coupe de son acheteur afin de coller au mieux avec les ambitions de son acheteur dans le domaine de la maison connectée.

La même année, en 2017, Google annonçait le lancement de Nest Secure, un kit d’alarme destiné à protéger sa maison. Les utilisateurs retrouvaient le Nest Guard, un hub leur permettant de contrôler tous les objets connectés de la marque, la télécommande et les capteurs Nest Detect destinés à protéger toutes les entrées de la maison.

Pas de successeur pour Nest Secure

Trois ans après sa sortie, Nest Secure tire sa révérence sans accueillir aucun remplacement. Google a confirmé au média spécialisé Android Police qu’il mettait bel et bien fin au système dédié à la sécurité après que celui-ci ait remarqué que le produit était évoqué comme n’étant plus disponible sur le site officiel. Un porte-parole du groupe a indiqué : « Google Nest ne produira plus Nest Secure, mais nous continuerons à soutenir nos utilisateurs de sécurité de la même manière ».

Par contre, Google précise que les utilisateurs actuels pourront continuer à se servir du dispositif dans les années à venir, car il continuera d’en annoncer le support. On suppose que les mises à jour ne seront pas éternelles, mais la société n’a pas indiqué quand elle mettrait fin à ces dernières.

Si le système Nest Secure n’a pas de successeur direct, Google ne signe pas pour autant l’arrêt de mort des produits Nest. Sur le site de l’entreprise, on retrouve encore les caméras de sécurité, la sonnette vidéo Nest Hello ou encore les dispositifs audio et vidéo. En octobre 2019, la société annonçait d’ailleurs le lancement de Nest Mini et Nest Wifi, deux appareils destinés à compléter sa gamme. Il s’agit d’une enceinte connectée entrée de gamme et d’un routeur qui fait également office d’enceinte connectée. Les deux objets connectés sont toujours disponibles aux tarifs respectifs de 59 euros et 139 euros.