Google enrichit sa gamme d’enceintes connectées avec Nest Mini et Nest Wifi

Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL n’étaient pas les seules stars de l’événement organisé par Google ce 15 octobre. La firme de Mountain View en a également profité pour présenter ses nouveaux écouteurs Pixel Buds, ainsi que le Nest Mini et le Nest Wifi.

Nest Mini : la nouvelle enceinte d’entrée de gamme

Comme l’avaient indiqué les rumeurs, Google a présenté le successeur du Google Home Mini, dont le nom est Nest Mini (les enceintes de Google deviennent des produits « Nest »).

Vu de l’extérieur, rien ne semble avoir changé. Néanmoins, côté son, Google indique avoir mis à jour les parties logicielles et matérielles afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. Notamment, par rapport au Google Home Mini, Nest Mini envoie des basses deux fois plus fortes. « Nos ingénieurs du son experts ont développé un logiciel de réglage audio exclusif, nous permettant de tirer le meilleur parti du matériel avec un son clair et naturel à tous les niveaux de volume », indique Mark Spates, Product Manager chez Google Nest.

Google a également amélioré la capacité de sa petite enceinte à entendre l’utilisateur dans les environnements bruyants. Et grâce à une nouvelle fonctionnalité, le volume du Nest Mini s’adapte à cet environnement.

Enfin, sur le Nest Mini, Google Assistant pourra être plus réactif. Google a en effet intégré une puce dédiée à l’apprentissage automatique qui permet d’exécuter certaines fonctionnalités de l’assistant localement, sans passer par les serveurs de l’entreprise.

Le Nest Mini sera disponible à partir du 22 octobre et coûtera 59 euros.

Nest Wifi : un routeur qui sert aussi d’enceinte connectée

Le Nest Wifi avait également été évoqué par les rumeurs et aujourd’hui, Google officialise le produit. En substance, il s’agit d’un ensemble composé d’un routeur et d’un ou plusieurs points d’accès qui permettent d’étendre la portée du Wifi dans la maison.

Par rapport au Google Wifi, Nest Wifi offre une meilleure couverture. D’après Google, ce nouveau produit permet de doubler la vitesse et d’avoir 25 % de couverture en plus. La configuration se fait sur l’application Google Home.

Mais en plus de sa fonction principale, le Nest Wifi sert également d’enceinte connectée. Chaque point d’accès est aussi une enceinte, connectée à Google Assistant, dont les caractéristiques sont comparables à celles du nouveau Nest Mini.

Le pack Nest Wifi coûtera 259 euros.