Google demande à Samsung de remplacer Bixby par Google Assistant

Rachetée par Google en 2005, la startup Android présente la première version de son système d’exploitation en 2007. Depuis cette date, la plupart des smartphones qui ne supportent pas iOS sont sous Android. Cela signifie que toutes ces marques adoptent l’environnement Google avec des applications par défaut, le moteur de recherche imposé, mais également Google Assistant omniprésent.

Toutefois, Samsung fait partie des derniers constructeurs à adopter Android tout en tenant tête à Google sur le point des assistants vocaux puisque la firme coréenne possède son propre service appelé Bixby. Par ailleurs, l’environnement Samsung ne s’arrête pas seulement à l’assistant Bixby, le Galaxy Store est un sérieux concurrent pour le Play Store. Pour en revenir à Bixby, certains smartphones Samsung possèdent une touche physique dédiée pour lancer l’assistant, au lieu de passer par Google Assistant.

Google se fiche-t-il de la surveillance antitrust ?

Aujourd’hui, Google et Samsung sont en discussion à ce sujet. La firme de Mountain View réclame plus de place sur les smartphones du géant coréen. Cela implique notamment le Play Store et Google Assistant. Google vit déjà très mal le fait que de nombreux constructeurs aient recours à une surcouche afin de recréer un véritable environnement propre à chaque marque. En 2014, Samsung et Google ont déjà eu des différents à ce sujet, si bien que Samsung aurait accepté de réduire quelques fonctionnalités TouchWiz (l’ancêtre de OneUI).

Pour le moment, aucun accord n’a été signé suite à ces discussions. On le sait, Google a la capacité financière de faire changer d’avis n’importe qui. Par exemple, la firme de Mountain View verse plusieurs milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari. Ces discussions pour reprendre du terrain sur l’interface Samsung sont assez étonnantes de la part de Google qui est actuellement au coeur d’une surveillance accrue concernant ses potentielles pratiques anticoncurrentielles. Jusqu’à présent, Android est bien l’un des seuls services proposés par Google qui permet une concurrence loyale.