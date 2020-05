Google dépose un brevet intéressant qui pourrait correspondre à la Pixel Watch

L’année dernière, lors de la présentation du Pixel 4, Google a déçu sur certains points cruciaux, mais a également conquis le public sur de nombreux autres. De mon côté lorsqu’on a pu le tester à la rédaction, j’ai été impressionné par l’utilisation des gestes qui permet de contrôler le Pixel 4 sans toucher l’écran.

Aujourd’hui, il semblerait que Google remette ça, mais cette fois-ci avec une montre connectée. En effet, un brevet vient d’être déposé par la firme de Mountain View sur lequel on peut clairement voir une smartwatch contrôlable sans forcément toucher l’écran. Une Google Pixel Watch est attendue depuis longtemps par les adeptes de l’environnement Google.

C’est le site Patently Apple qui a découvert ce brevet déposé auprès de l’Office américain des brevets. Ce dernier aurait été publié à la mi-mai. En plus de la reconnaissance des gestes classique, il détaille également un système différent de celui des Pixel 4. Il semblerait que la Pixel Watch pourrait être capable de détecter les mouvements du poignet et les interpréter comme des commandes gestuelles.

Ce qui est paradoxal, c’est qu’il est serait fort probable que le Pixel 5 abandonne le radar Soli qui permet les commandes gestuelles. Le smartphone devrait être présenté aux alentours du mois d’octobre prochain et devrait abandonner la fonctionnalité Motion Sense.

C’est lors d’un podcast de 9to5Google que nous avons entendu cette information : « Dans l’émission d’hier, nous avons également abordé certaines choses que nous entendons à propos de Pixel 5 de sources – en particulier, il laissera probablement des passe-temps comme Soli ».

Toutes ces modifications auraient pour objectif de baisser le prix du Pixel 5 et d’optimiser son autonomie. Évidemment, il ne s’agit que de rumeurs, cependant elles paraissent assez fondées et crédibles. En ce qui concerne le Pixel 5 il devrait sortir à la rentrée prochaine et pourquoi pas accompagnée de cette fameuse Pixel Watch, même si nous avons un peu de mal à y croire.