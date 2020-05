Pixel 5 : Google abandonnerait déjà le radar du projet Soli

Le Pixel 5 de Google ne sortira pas avant plusieurs mois, mais les médias évoquent déjà ce modèle régulièrement. Et cette semaine, les rumeurs sur le Pixel 5 concernent une fonctionnalité qui était présente sur le Pixel 4, mais qui ne serait plus proposée par Google sur ce prochain modèle : Motion Sense.

Pour rappel, Motion Sense permet de contrôler le Pixel 4 ou le Pixel 4 XL, par exemple pour contrôler la lecture de musique, sans toucher l’écran tactile. La vidéo publicitaire ci-dessous permet de mieux comprendre l’utilité de cette technologie.

Si la fonctionnalité Motion Sense est possible, c’est grâce à la puce « Soli », un petit radar développé par Google, placé sur la façade de l’appareil, et qui détecte les mouvements de la main de l’utilisateur.

Lorsque Google a lancé le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, Motion Sense faisait partie des éléments les plus mis en avant par le constructeur. Et ce radar devait distinguer ces appareils de ses concurrents sur le segment haut de gamme.

Mais visiblement, malgré le fait qu’il s’agit d’une prouesse technologique, la fonctionnalité Motion Sense ne semble pas avoir séduit les foules. Et d’après de nouvelles rumeurs, Google envisagerait d’abandonner celle-ci.

Comme le rapporte le site The Next Web, dans un épisode de son podcast Alphabet Scoop, 9to5Google évoque la possibilité que le radar Soli ne soit plus présent sur Pixel 5.

« Dans l’émission d’hier, nous avons également abordé certaines choses que nous entendons à propos de Pixel 5 de sources – en particulier, il laissera probablement des passe-temps comme Soli », indique également un journaliste de 9to5Google sur Twitter.

In yesterday's show, we also touched on some things we're hearing about Pixel 5 from sources — specifically that it will likely leave behind hobbies like Soli

— Stephen Hall (@hallstephenj) May 15, 2020