Si vous avez lu notre test du Pixel 4 de Google, vous savez certainement déjà ce que nous pensons de l’autonomie de cet appareil. Bien que celui-ci ait de très nombreuses qualités, la firme de Mountain View semble avoir un peu négligé cet aspect : « L’autonomie, pour un flagship de 2019, est très mauvaise. »

Et si vous êtes du même avis, vous serez peut-être ravis d’apprendre que Google semble développer un nouveau mode pour permettre de prolonger l’autonomie de ses smartphones Pixel, et peut-être aussi des autres smartphones Android.

Dans un article publié cette semaine, le site 9to5Google relaie un utilisateur de Twitter qui pense avoir découvert, en fouillant dans le code d’Android Open Source Project, des modifications qui suggèrent que Google travaille actuellement sur un mode baptisé « Ultra Low Power ».

« Ce mode indique que le mode Ultra Low Power est activé ou non. Le mode Ultra Low Power est destiné à économiser la batterie au détriment de l’expérience utilisateur », lit-on également dans le document.

Un mode qui serait utile dans les situations extrêmes ?

Pour rappel, Google propose déjà un mode d’économie d’énergie classique. Cependant, celui-ci assure quand même un fonctionnement normal de l’appareil, mais limite par exemple l’utilisation des ressources de l’appareil par les applications en arrière-plan.

Avec le mode Ultra Low Power, il est possible que le système d’exploitation fasse plus de concessions, dans le but de prolonger l’autonomie du smartphone un peu plus.

Les changements repérés sur le code d’AOSP ne donnent pas de détails sur le fonctionnement de ce mode, mais 9to5Google pense que ce mode pourrait être assez similaire au mode urgence que Samsung propose déjà sur ses appareils et qui permet de prolonger l’autonomie « aussi longtemps que possible ». Lorsque celui-ci est activé, la luminosité diminue, l’écran bascule vers un thème sombre, et de nombreuses fonctionnalités sont désactivées pour réduire la consommation d’énergie (le smartphone devient presque un téléphone basique).

Il reste à savoir quand Google pourrait lancer ce mode, et sur quel modèle. En effet, il est possible que ce mode Ultra ne soit proposé que sur les smartphones Pixel, mais il est aussi possible que Google décide de lancer celui-ci parmi les nouveautés qui débarqueront avec Android 11. Et dans ce cas, on pourrait voir le nouveau mode arriver sur les betas de cette mouture du système d’exploitation.