Google Discover met en avant de courtes vidéos provenant de concurrents de TikTok

Les temps sont compliqués pour TikTok, puisque l’application est menacée de disparaître dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Dès le début de cette affaire, plusieurs sociétés se sont présentées comme de potentiels remplaçants. Facebook, Instagram, YouTube, et même Dubsmash se réjouit de la situation dans laquelle se trouve TikTok et compte gagner de nouveaux utilisateurs. Plus surprenant encore, Google Discover met désormais en avant les formats vidéo courts.

Google chercherait donc à reproduire le succès de TikTok en mettant en avant les vidéos courtes publiées principalement sur YouTube. Pour rappel, Discover se trouve très souvent à gauche de l’écran principal des smartphones Android, ou sur l’application Google. Il s’agit d’un flux composé principalement d’articles liés à vos centres d’intérêt, tandis que les vidéos de YouTube, la météo et les résultats sportifs apparaissent également. Discover présente également de nombreux contenus AMP et touche plusieurs millions d’utilisateurs par mois.

Quelles sont les vidéos mises en avant sur Google Discover ?

Dès à présent, vous trouverez donc de nombreuses vidéos de courte durée. Toutefois, la présentation de ces dernières semble différente du format story que l’on retrouve sur la plupart des réseaux sociaux. Discover est désormais rempli de vidéos provenant de Trell, le concurrent indien de TikTok, ou encore de Tangi l’application anti TikTok développée par Google en personne. Ces vidéos doivent faire moins de 60 secondes pour être mis en avant.

Pour le moment, nous ne savons pas vraiment quels sont les critères utilisés par Google pour mettre en avant une vidéo par rapport à une autre. Nous savons seulement que YouTube travaille sur son propre concurrent TikTok appelé « Shorts », et devrait le présenter d’ici la fin de l’année. Il est probable que « Shorts » apparaîtra également dans le nouveau carrousel Discover.

Quoiqu’il en soit, l’affaire TikTok suit son cours et de nouveaux éléments apparaissent chaque jour. Hier, nous apprenions que Mark Zuckerberg serait accusé de lobbying envers TikTok auprès du gouvernement américain. Dans un autre registre, l’application chinoise a déposé plainte contre la Maison-Blanche.