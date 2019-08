Google dit adieu à son application de voyages Google Trips

Cette semaine, une nouvelle application rejoint la liste des applications qui ont été tuées par Google. En effet, on apprend sur une page support de la firme de Mountain View que celle-ci a cessé de prendre en charge l’application Google Trips depuis le 5 août.

Pour rappel, Google Trips a été lancé par Google il y a trois ans. L’application permet notamment aux internautes d’organiser leurs voyages dans les moindres détails, et d’avoir des recommandations personnalisées. Malheureusement, il semblerait que cette application, bien qu’elle ait été bien conçue, n’ai pas eu le succès escompté. Google Trips rejoindra donc le cimetière « Killed by Google », une liste (non officielle) des applications et services que la firme de Mountain View a débranchés, comme Google+, le raccourcisseur d’URLs Googl ou encore Inbox by Gmail.

Les fonctionnalités seront disponibles sur Google Search et sur Google Maps

La bonne nouvelle, c’est que la plupart des fonctionnalités qui étaient proposées par Google Trips seront disponibles sur le moteur de recherche et sur Google Maps. Par exemple, « pour rechercher les meilleures attractions, des activités prisées, des plats, des quartiers et d’autres informations lorsque vous planifiez un voyage, consultez la section À faire, à voir dans votre destination ou accédez à l’onglet « Découvrir » sur la page google.com/travel », explique la firme de Mountain View.

Google Maps est également doté d’un onglet « Découvrir » qui proposera une fonctionnalité similaire. Bientôt, Maps permettra même de gérer les réservations de voyages, une autre fonctionnalité qui était très pratique sur Trips.