Google Docs va bientôt afficher un compteur de mots en temps réel

Nombreux sont ceux qui utilisent de façon régulière Google Docs. L’outil continue régulièrement à connaître de nouvelles évolutions afin de s’adapter aux besoins. Il y a quelques mois, on découvrait ainsi qu’il était possible d’éditer des fichiers Microsoft Office sans les convertir. Il y a seulement quelques semaines, Google intégrait Lexend pour booster la lisibilité sur différentes plateformes. Mais tout ça ne représente rien par rapport à la dernière update qui vient d’être annoncée pour Google Docs. Le compteur de mots en temps réel !

Google Docs enfin au niveau de Word

De notre point de vue, c’est peut-être tout simplement la meilleure nouvelle de la semaine. C’est le genre de petits détails, de petites options qui peuvent faire la différence. Google Docs va désormais permettre aux utilisateurs de voir en temps réel le nombre de mots qu’ils ont écrit dans un document en cours.

Jusque-là (et aujourd’hui encore pour ce qui nous concerne), il fallait aller dans « Outils » puis « Nombre de mots » afin de savoir combien de mots compte un document Google. Impossible de le savoir en temps réel, ni en natif, ni à travers un éventuel add-on. Alors que Word permet de façon très rapide de savoir où on se trouve dans notre écriture, Google, réclamait deux clics (trois si on compte la fermeture de la fenêtre) pour en faire de même. C’est désormais (presque) de l’histoire ancienne.

Il sera donc possible d’ajouter un compteur de mots en temps réel dans cette même fenêtre. Une petite option qu’il sera possible de cocher ou décocher selon ce que vous préférez. L’idéal pour ne pas forcer ceux qu’un compteur de ce genre peut stresser.

Si vous ne l’avez pas encore, c’est normal. Mais c’est désormais une simple question de temps. L’option devrait être disponible pour tout le monde à partir du début du mois d’octobre au plus tard.