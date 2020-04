C’est officiel, les vidéos de groupe à 8 participants arrivent sur WhatsApp !

Bientôt des appels vidéo à 8 participants sur WhatsApp

Depuis plus d’un mois maintenant, de très nombreux confinés font appel aux applications de messagerie pour rester en contact avec leurs proches. Selon Facebook, entre WhatsApp et Messenger, ce sont plus de 700 millions de comptes qui participent à des appels chaque jour. Toutefois, face à une concurrence féroce, le géant américain se doit d’optimiser au plus vite ses applications, et notamment WhatsApp.

En effet, si certaines applications, comme Zoom, permettent de convier de nombreux participants à un appel vidéo, WhatsApp doit pour sa part se contenter d’un maximum de 4 participants. Récemment, la dernière bêta de l’application donnait des indices quant à une hausse du nombre de participants. Sans donner d’indication concernant la disponibilité de cette mise à jour, Facebook a tenu à confirmer ce qui était jusqu’à présent une simple rumeur.

Facebook explique : « Les appels vidéo sur WhatsApp sont aussi un très bon moyen de rester en contact malgré la distance. Vous pourrez bientôt recevoir des appels vocaux et vidéo de groupe comprenant jusqu’à huit participants sur WhatsApp. Ces appels restent toujours sécurisés avec un cryptage de bout en bout afin que personne d’autre ne puisse voir ou écouter votre conversation privée, pas même WhatsApp. »

WhatsApp n’est pas la seule application de Facebook à être peaufinée en cette période de confinement, puisque Facebook Gaming vient tout juste d’être déployé sur iOS et Android. Du côté d’Instagram, il est désormais possible de regarder et commenter des vidéos en direct depuis un ordinateur de bureau.

A noter que la maison-mère de WhatsApp, Facebook, vient tout juste de lancer sa nouvelle fonction Rooms. Cette dernière va permettre d’accueillir jusqu’à 50 personnes sans limite de temps, « ouvrant le champ des possibles pour de grands instants de partage » selon le géant américain.