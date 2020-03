Google Duo : bientôt, la transcription automatique des messages audio ?

Malgré ses multiples tentatives ratées, Google n’est pas près d’abandonner la messagerie. Et après avoir fermé l’application Allo, c’est maintenant avec l’application Messages d’Android, grâce à la technologie RCS, que Google essaie de se faire une place dans ce marché.

Et pour les appels audio ou vidéo, Google mise sur une autre application, Duo. Récemment, celle-ci a d’ailleurs fait parler d’elle puisque lors de la présentation de nouveaux flagships, le Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra, Samsung a annoncé qu’il va intégrer Google Duo sur son application préinstallée pour gérer les appels.

Et visiblement, Google travaille également sur des améliorations de son service de chat audio et vidéo. Récemment, Jane Manchun Wong, une spécialiste en reverse engineering qui est régulièrement relayée par les médias, a repéré une fonctionnalité en cours de développement pour Duo qui permettrait d’avoir une retranscription automatique des messages audio reçus via l’application.

Google Duo is working on messages transcription pic.twitter.com/kEltrIKULj — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 27, 2020

Google Duo est plus connu pour ses appels vidéo en temps réel, mais l’app propose aussi une fonctionnalité qui permet de laisser des messages audio ou vidéo. Et visiblement, c’est pour cette fonctionnalité que Google veut proposer la possibilité de recevoir automatiquement une retranscription.

Il pourrait s’agir d’une fonction d’accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais la retranscription pourrait également être utile pour les personnes en réunion qui souhaitent connaître le contenu d’un message reçu.

Google utilise ses avancées dans la retranscription audio

En 2019, Google a fait d’importantes avancées dans la retranscription des contenus audio. En effet, la firme a pu réduire de manière significative la taille du modèle utilisé pour cette retranscription, de manière à ce que celui-ci utilise moins de ressource et puisse être exploité sur l’appareil de l’utilisateur (mais pas dans les serveurs de Google).

Grâce à ces avancées, Google propose un mode hors-ligne pour Google Assistant, ainsi qu’une fonctionnalité Live Caption qui ajoute automatiquement des sous-titres au contenu vidéo qui est lu par l’utilisateur sur son smartphone (dont les appels vidéo).

En 2019, Google a aussi lancé l’application Live Transcribe qui permet aux sourds et aux malentendants d’avoir une transcription des conversations.