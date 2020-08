L’application Google Duo ajoute les sous-titres Live Caption

Alors Google, comment ça va aujourd’hui ? Pas très fort on dirait. Est-ce pour cela que l’on sent un petit flottement quant au devenir de l’application Duo ? Ou pas ?

Probablement pas. Mais si l’on sait que la vidéoconférence est devenue en quelques semaines un sujet stratégique majeur, pour Google et pour d’autres, on s’interroge quand même sur les projets de Google à ce sujet, du fait que la firme de Moutain View possède dans son catalogue pas moins de trois services et applications autour de cette fonctionnalité : Meet, Hangouts et Duo. Du coup on se dit qu’à un moment il faudra réellement segmenter ou faire le ménage.

Google Duo apprend à écrire

Donc, si l’on pensait que Duo pourrait prochainement disparaitre, Google vient de fournir par un simple tweet un indice laissant penser que l’application de messagerie vidéo et audio plutôt destinée aux particuliers serait plutôt là pour rester. Cet indice c’est l’arrivée des sous-titres en direct, ou Live Caption, déjà connus sur Android, et qui s’affichent automatiquement lorsque vous regardez une vidéo, ce qui est pratique dans différents contextes, et également pour les personnes malentendantes.

La nouvelle fonctionnalité Live Caption ne devrait pas stocker les contenus transcrits, et les options d’activation et de désactivation apparaîtront sous l’option « Paramètres des messages » dans les Préférences.

Lorsqu’un utilisateur ouvre les messages vocaux de Google Duo, les sous-titres s’affichent en bas de l’écran, juste au-dessus du bouton « Appeler ».

La fonctionnalité devrait être déployée progressivement à l’occasion d’une prochaine mise à jour de l’application pour Android. On ne sait pas si iOS sera également concerné, mais un rapide coup d’oeil sur l’App Store ne fait pas apparaitre de nouvelle version au moment où nous écrivons ceci.