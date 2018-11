Google Duo semble désormais fonctionner sur tous les Chromebooks

Google vient d’ajouter les appels vidéo de son application Duo aux Chromebook, ce qui était impossible jusqu’à présent. Une bonne nouvelle pour les possesseurs d’un Chromebook qui vont désormais pouvoir passer des appels vidéo.

Utiliser Google Duo sur un Chromebook

Lancée en 2016, l’application d’appel vidéo Google Duo était réservée aux smartphones et tablettes. Beaucoup déploraient un manque de compatibilité avec les ordinateurs fonctionnant avec le système d’exploitation de Google, le Chrome OS. Il semblerait que cela soit désormais possible depuis la dernière mise à jour de l’application du géant des moteurs de recherche.

Selon nos confrères américains du journal en ligne spécialisé sur l’actu Google, 9TO5Google, un très grand nombre de Chromebook supporteraient désormais l’application Google Duo. Le Pixelbook serait lui aussi concerné. Il semblerait toutefois que certains modèles de Chromebook ne soient pas encore pris en charge.

Ces ordinateurs portables au démarrage très rapide, utilisant le Cloud plutôt qu’un disque dur et fonctionnent avec le système d’exploitation de Google, Chrome OS, peuvent désormais utiliser l’appli d’appel vidéo du géant des moteurs de recherche. Cette application n’était plus prise en charge par les Chromebook après une mise à jour.

La toute dernière actualisation de l’application permet de nouveau cette compatibilité pour la plus grande joie de nombreux possesseurs d’un tel portable. Selon nos confrères, il suffit de télécharger l’application depuis le Google Play. Il suffit ensuite de configurer l’application avec son numéro de téléphone mobile et de s’assurer qu’elle est bien liée à votre compte Google. Mieux encore, si votre compte Google est déjà configuré avec votre numéro de téléphone alors il n’est même pas besoin de passer par la configuration.

Google Duo : une croissance rapide

Depuis son lancement en 2016, l’application Google Duo a su trouver son public et connaît une utilisation toujours plus importante. L’application d’appel vidéo se targue d’être simple, fiable et surtout elle propose une qualité optimale pour les appels. Elle fonctionne sur les smartphones et les tablettes et désormais aussi sur les Chromebook aussi bien sur Android, iOS que Chrome OS. Notez, par ailleurs, que Google Assistant devrait débarquer aussi sur les Chromebook.