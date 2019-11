Google Earth va vous proposer de raconter des histoires

Bonne nouvelle ! Que vous soyez vidéaste, professeur, ou que vous ayez simplement envie de raconter une histoire à partir d’une série de cartographie, sachez que Google Earth a pensé à vous. Le logiciel, plus sophistiqué que Google Maps, est disponible en version web, et proposera désormais une série de fonctionnalités pour animer les cartes selon vos envies.

Ces nouvelles fonctionnalités ne pourront être éditées que depuis la version web du programme. Mais sur smartphones et tablettes, il sera possible de les visualiser. D’autant plus qu’il sera très simple pour chacun d’enregistrer l’animation réalisée, pour ensuite pouvoir l’utiliser dans une vidéo, ou sous la forme d’un support pour un cours par exemple.

Google indique également que les outils de création pourront être accessibles pour différents utilisateurs sur le même projet d’animation.

Raconter une histoire sur Google Earth

Pour annoncer son nouveau programme, Google Earth a publié une vidéo promotionnelle. On peut y voir les différentes fonctionnalités apportées, et comprendre leurs différentes voies d’utilisation. Du souvenir familial au professeur, en passant par la vidéo promotionnelle pour une organisation, les nouveaux outils de création apportés à Google Earth semblent assez intéressants.

Les utilisateurs pourront ainsi programmer différents points de localisation, ajouter des photos et des descriptions, se fonder sur la cartographie satellite, tout en jonglant également avec Street View et les aperçus 3D des villes et monuments. Des lignes et des formes peuvent également être ajoutées. On imagine déjà pouvoir raconter des vacances ou un roadtrip de cette manière, en utilisant les données cartographiques d’une façon beaucoup plus intéressante, car animées et interactives.