Google : une future fonctionnalité vous permettrait de publier votre bio sur le moteur de recherche

Lorsque vous recherchez une entreprise ou une célébrité sur le moteur de recherche de Google, celui-ci affiche parfois une carte avec quelques renseignements sur cette personne ou sur cette entreprise.

En revanche, lorsque vous recherchez votre nom par exemple, Google affiche des résultats de recherche classiques.

Cela pourrait cependant changer si la firme de Mountain View lance la fonctionnalité « profile card » qui semble être en cours de développement.

Pour le moment, Google n’a pas encore officiellement annoncé cette fonctionnalité de son moteur de recherche.

Néanmoins, comme le rapporte le site 9to5Google, celle-ci a été mentionnée par des pages d’aide de Google. Et visiblement, ces pages d’aide, qui montraient comment rechercher une personne sur Google, comme créer sa « profile card » et comme éditer ou supprimer celle-ci, ont été publiées par accident puisqu’au moment où j’écris cet article, celles-ci ne semblent plus accessibles.

Une nouvelle façon de gérer son identité sur internet ?

D’après des captures d’écran partagées par le site 9to5Google, provenant d’un internaute qui aurait pu accéder à cette fonctionnalité, les profile cards permettraient d’ajouter des renseignements comme une courte bio, des liens vers les profils sur les réseaux sociaux, des informations sur l’emploi et les études de l’utilisateur, ou encore le lien de son site web.

Il est à noter que cette fonctionnalité ne permet pas de supprimer des résultats de recherche de Google, comme le droit à l’oubli en Europe, mais seulement d’ajouter un profil qui apparait lorsqu’un autre internaute recherche le nom de l’utilisateur.

Mais pour le moment, on ignore quand Google pourrait lancer cette fonctionnalité qui, visiblement, est déjà prête, et on ne sait pas si celle-ci sera disponible dans tous les pays.

En tout cas, ces profils, similaires à ceux que l’on a sur les réseaux sociaux, pourraient être une nouvelle source de visibilité pour ceux qui recherchent un emploi ou qui voudraient se faire connaitre.

Il reste à savoir comment Google pourrait faire en sorte que personne n’utilise ces cartes sur son moteur de recherche pour usurper l’identité de quelqu’un d’autre.