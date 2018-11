Google Gboard va bientôt choisir le GIF parfait à votre place

Le clavier Google Gboard va anticiper vos choix

Selon Google, nos communications passent plus que jamais par l’image. Emoji, sticker, GIF… nos conversations sont désormais truffées d’images en tout genre, à tel point qu’un seul emoji peut parfois être plus parlant que des mots. « Pouvez-vous imaginer souhaiter un anniversaire sans utiliser les emoji gâteau, bougies et/ou cadeaux ? » demande Google. Pour beaucoup d’entre nous, la réponse est non.

A tous ceux qui ne peuvent pas envoyer un message avant d’avoir intégrer un GIF (ou autre chose), Google annonce que son clavier virtuel Gboard est taillé pour proposer toujours plus d’emoji, de GIF… Le clavier dispose même d’un « sticker store« , mis à jour très régulièrement. Mais avec des centaines d’emoji et de stickers disponibles (sans compter les innombrables GIF qui pullulent sur le web), difficile parfois de trouver rapidement l’image parfaitement adaptée à la situation.

C’est pourquoi Google annonce le déploiement d’une nouvelle fonction IA au sein même de Gboard. Disponible sur Android, cette mise à jour doit permettre au clavier de proposer automatiquement à l’utilisateur une liste de GIF, emoji et autres stickers, en parfaite adéquation avec le message en cours d’écriture. Google se charge donc d’analyser en temps réel le contenu du message, et il suffit alors de cliquer sur le bouton GIF (en haut à gauche du clavier) pour afficher les meilleurs résultats.

A noter toutefois que cette fonctionnalité est pour l’heure disponible uniquement pour la version anglaise de Gboard. Google annonce que ces suggestions seront progressivement adaptées à d’autres langages. Pour retrouver le message officiel posté par Google, direction le blog officiel du groupe (en anglais).