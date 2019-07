Google Glass pour enfants autistes : des résultats prometteurs

Des chercheurs de l’Université de Stanford aux États-Unis ont mené des tests auprès d’enfants autistes avec les lunettes AR Google Glass. Les premiers résultats sont très encourageants.

Des Google Glass pour les enfants autistes

L’un des principaux problèmes des personnes souffrant des troubles du spectre de l’autisme sont des difficultés sociales notamment liées à une difficulté à interpréter les émotions des autres personnes. Aussi, des chercheurs de l’Université de Stanford aux États-Unis ont eu l’idée d’utiliser les lunettes de réalité augmentée de Google. Les scientifiques ont mené différentes expériences et les résultats, qui viennent d’être publiés, ont été très intéressants.

Concrètement, les chercheurs ont mis au point un logiciel capable d’analyser les émotions sur le visage des personnes et d’indiquer celle-ci, au moyen d’icônes à l’enfant souffrant de troubles du spectre de l’autisme. Seul le porteur de lunettes Google Glass peut voir ces icônes indiquant quelles émotions peuvent être lues sur le visage des personnes. Parmi ces émotions l’on retrouve la tristesse, la joie, la surprise, la colère ou bien encore l’ennui. Ces icônes apparaissent instantanément.

L’enfant devait essayer de deviner l’émotion des personnes et valider celle-ci par l’icône qui s’affichait sur les lunettes. Les chercheurs ont notamment mené des tests avec Essaïe, un enfant détecté comme autiste à l’âge de 6 ans. Il devait établir un contact visuel avec les autres personnes, les Google Glass ne donnant d’indication que si ce dernier regardait directement un visage.

Des résultats très prometteurs pour les enfants autistes

C’est dans le Journal de l’ « American Medical Association, Pediatrics » que les chercheurs ont publié les premiers résultats de leurs tests. Essaïe a testé les Google Glass pendant plusieurs semaines avec sa famille. Les premiers résultats montrent que les méthodes sont prometteuses et qu’elles pourraient aider les enfants atteints d’autisme à mieux comprendre les émotions et à s’engager de manière plus directe avec ceux qui les entourent. Ils pourraient également mesurer les changements de comportement, ce qui était historiquement difficile à faire.

Les experts estiment qu’à part les Google Glass, d’autres nouvelles technologies pourraient aider de la même manière. Ainsi, les assistants numériques comme Alexa d’Amazon, par exemple, pourrait aider les enfants qui utilisent mal leurs pronoms. Cependant, même si ces idées se répandent, les chercheurs préviennent qu’elles devront être rigoureusement testées avant que leurs effets ne soient complètement compris.