Google Home ajoute des effets spéciaux à la lecture des livres Disney

Google a signé un partenariat avec Disney. Désormais, l’intelligence artificielle de Google Home va ajouter de la musique et des effets sonores lors de la lecture de contes de Disney.

Des effets sonores Google Home avec les livres Disney

Les deux géants, Google et Disney viennent de signer un partenariat original qui vient ajouter une fonction divertissante à Google Home. Cette fonctionnalité baptisée « Read Along with Disney » enrichie la lecture de certains livres Disney avec plus de vie et des effets. Le récit devient alors plus vivant et interactif pour le bonheur des plus petits. L’activation de cette fonction se fait tout simplement en lançant la commande vocale : « OK Google, lisons avec Disney ».

Concrètement, une musique d’ambiance appropriée sera lancée lorsque la lecture débutera. Des effets sonores seront émis lors des passages importants venant ainsi mieux illustrer le conte et surtout donner une ambiance plus intense à l’histoire. Dans son communiqué de presse publié sur son blog, le géant des moteurs de recherche assure que l’intelligence artificielle de Google Home est capable de s’adapter au rythme de lecture et aux pauses. L’IA de l’enceinte connectée serait aussi à même de détecter lorsque le lecteur saute un ou plusieurs passages et reprendra alors ses effets et musique au passage en cours.

Plusieurs livres Disney déjà disponibles pour Google Home

Plusieurs grands classiques de l’entreprise de divertissement sont déjà compatibles avec la fonction « Read Along with Disney ». Sont ainsi cités : Cendrillon, Alice au pays des merveilles, les trois petits cochons, Toy Story 3, Mickey Mouse et son vaisseau spatial, Peter Pan, Coco, Vaiana ou bien encore Jack Jack Jack Attack. Aucune indication n’a cependant été donnée pour le moment concernant une adaptation de la fonction dans la langue de Molière ou dans d’autres pays. Google Home est en effet disponible en France depuis plus d’un an.

Pour le moment, « Read Along with Disney » n’est disponible qu’en anglais. Notez, par ailleurs, que Google précise qu’il sera possible de bénéficier, avant la fin de l’année, de la fonctionnalité « Read Along with Disney » sur tous les haut-parleurs ainsi que les écrans intelligents disposants de Google Assistant.

