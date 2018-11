Google : l’IA exploitée par Gmail n’utilisera plus les pronoms « Elle » ou « Il »

Utilisée pour la fonctionnalité Smart Compose, l’intelligence artificielle exploitée sur Gmail suggère la suite d’une phrase lorsque celle-ci n’est pas entièrement rédigée par l’utilisateur du service. Baptisée « Rédaction intelligente », elle permet d’écrire un texte plus rapidement plutôt que d’avoir à se répéter. La firme a indiqué que la technologie s’était entraînée en lisant de vieux emails, comme Smart Replies.

Dévoilée peu après cette dernière, l’option avait tout de même un souci lorsqu’il s’agissait de choisir entre les pronoms « Elle » ou « Il », bien que la compagnie ait affirmé que cette erreur se produisait dans moins de 1% des cas de prédiction.

Sur Gmail, Google se veut plus inclusif

En effet, le responsable de produit Gmail, Paul Lambert a indiqué que l’intelligence artificielle de la messagerie avait tendance à choisir directement le pronom « Il », exploitant par exemple ce dernier dès lors que le contenu d’un email évoquait l’entrepreneuriat. En effet, en utilisant la fonctionnalité Smart Compose pour rédiger le texte « I am meeting an investor next week, do you want to meet her ? », Google ne propose que le pronom « Him » (pour « Il »).

Outre ce point, l’utilisation des termes en question peut être en opposition avec l’identité de genre d’utilisateurs de la messagerie se définissant comme étant non-binaires.

De fait, Google a annoncé qu’il n’utiliserait plus les pronoms « Il » ou « Elle » afin que son intelligence artificielle soit non genrée, un moyen d’éviter qu’elle ne puisse « refléter les biais cognitifs humains », soit les fameux préjugés humains retranscrits par la machine. Cette décision permettra à l’entreprise de contenter ses utilisateurs tout en restant la plus inclusive possible.

