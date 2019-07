Google lance Gallery Go, une version lite de Google Photos

Afin de populariser son OS dans les pays en développement ou les pays émergents, Google propose déjà Android Go. Il s’agit d’une version de son système d’exploitation qui a été optimisée pour les smartphones d’entrée de gamme à moins de 100 euros qui sont très populaires dans ces pays. Et en plus de proposer une version allégée de son système d’exploitation, Google a également lancé plusieurs versions « Go » de ses applications. Ainsi, pour les appareils à moins de 100 euros, il y a déjà des versions allégées de Google Assistant, de YouTube, de Maps et de Gmail.

Aujourd’hui, une nouvelle application s’ajoute à la liste : Gallery Go. Il s’agit (presque) d’une version allégée de Google Photos pour les smartphones d’entrée de gamme. Celle-ci a été conçue pour fonctionner correctement sur les appareils avec peu de ressources et peu de mémoire, et propose toutes ses fonctionnalités hors-ligne.

Une appli pensée pour les smartphones très souvent hors-ligne

Bien qu’il n’y ait pas la synchronisation des photos et des vidéos dans le cloud, Gallery Go offre des fonctionnalités familières aux utilisateurs de Google Photos. « Gallery Go organise automatiquement vos photos en fonction des personnes et des objets que vous prenez, pour que vous puissiez facilement trouver votre selfie préféré, vous rappeler des endroits où vous avez eu la meilleure bouffée et garder une trace des documents importants. Vous n’avez pas besoin d’étiqueter manuellement vos photos et toutes ces fonctionnalités s’exécutent sur votre téléphone sans utiliser vos données », explique la firme de Mountain View.

Et en plus de l’organisation des photos et des vidéos, Gallery Go inclut aussi un éditeur de photos ainsi que la fonctionnalité qui améliore automatiquement les images (l’une des fonctionnalités les plus appréciées sur Google Photos).

Mais le plus impressionnant est que Gallery Go n’occupera que 10 Mo sur les smartphones.