Google lance trois nouvelles applications pour les vidéos et les photos

Google lance trois « appsperiments », des applications basées sur des technologies expérimentales. L’une d’elles permet de faire des BD à partir d’une vidéo.

Google sort aujourd’hui trois nouvelles applications qui devraient plaire aux amateurs de photographie sur mobile et tous ceux qui utilisent les applications du type Prisma.

Ces trois applications sont Storyboard (disponible sur Android), Selfissimo (iOS et Android) et Scrubbies (seulement sur iOS). Les applis sont fonctionnelles, mais sont basées sur des technologies expérimentales de Google. Comme Motion Stills (l’appli Google qui permet de réaliser des cinématographes), il s’agit donc d’applications expérimentales ou, pour reprendre les termes de Google, des « appsperiments ». « Ils s’appuient sur la reconnaissance d’objets, la segmentation de personnes, les algorithmes de stylisation, les technologies efficaces de codage et de décodage d’images, et peut-être le plus important, le fun! », écrit la firme de Mountain View.

Storyboard

Storyboard est une sorte de générateur de bandes dessinées. A partir d’une courte vidéo, l’application génère une série de planches. Les algorithmes de celle-ci sélectionnent automatiquement les parties les plus intéressantes et si vous n’êtes pas satisfait du résultat, il est possible de rafraîchir pour avoir d’autres combinaisons.

Selfissimo

Quant à Slefissimo, il s’agit d’une application simple qui propose une manière plus amusante de prendre des selfies. Comme l’explique Google, elle prend une photo noir et blanc élégante chaque fois que vous faites une pose.

Scrubbies

Quant à Scrubbies, elle permet de jouer avec la vitesse et la lecture d’une vidéo.

Le « Microsoft Garage » de Google

Il semblerait que l’idée derrière ces applications soit de collecter des retours d’utilisateurs afin de perfectionner les technologies sur lesquelles les ingénieurs de la firme travaillent. Un esprit assez similaire à celui de Microsoft Garage, une section au sein de Microsoft qui publie des applications basées sur les avancées de la firme de Redmond en termes d’intelligence artificielle et de reconnaissance d’images.

Si l’une de ces applications vous a plu, dites-nous laquelle…