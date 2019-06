Google lance une plateforme pour créer des jeux vidéo sans coder

Area 120, l’incubateur interne de Google, a encore frappé. La firme de Mountain View vient de présenter le nouveau produit de cet incubateur : « Game Builder ». Comme le nom le suggère, Game Builder est un jeu vidéo pour créer des jeux vidéo. L’idée est de permettre aux gamers, même ceux qui n’ont aucune expérience dans la création de jeux vidéo, de s’y lancer.

« Et si créer des jeux pouvait être aussi simple et amusant que de les jouer ? Et si vous pouviez entrer dans un monde virtuel avec vos amis et créer un jeu ensemble en temps réel ? Notre équipe au sein de la zone 120, l’atelier de Google pour les projets expérimentaux, a relevé ce défi », explique la firme de Mountain View. Mais l’outil pourrait également être utilisé par des professionnels pour créer des prototypes ou des preuves de concept.

Créer des jeux vidéo avec un jeu vidéo

Comme je l’expliquais plus haut, aucune compétence particulière n’est requise. La création des jeux vidéo se fait avec des actions en glisser-déposer, et la programmation se fait avec des cartes. L’utilisateur peut également utiliser des modèles 3D disponibles dans une importante bibliothèque.

Et si l’utilisateur veut aller plus loin, il peut également créer ses propres cartes grâce à un éditeur de code Javascript.

Game Builder, qu’Area 120 considère encore comme un prototype, est actuellement disponible en téléchargement gratuit sur Steam pour les PC et les Mac.

En 2018, Area 120 a également lancé une application mobile pour enseigner le code. Et il y a quelques semaines, celle-ci a lancé une app dédiée à l’alphabétisation.

Mais le produit le plus intéressant est probablement CallJoy, une IA lancée aux États-Unis qui peut faire le travail d’un standardiste.