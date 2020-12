Avec son nouveau fil d’actualité, Google Maps va faire de l’ombre à Facebook

Google Maps ne permet pas seulement de se repérer, l’application inclut également des mécanismes de recommandations qui permettent de trouver de nouveaux endroits à découvrir. Et petit à petit, Google Maps prend même des airs de réseaux sociaux.

Cela fait déjà un moment qu’il est possible pour les entreprises de faire des publications, comme ils le feraient sur d’autres canaux comme Twitter, Facebook ou Instagram. Et de leurs côtés, les utilisateurs ont déjà la possibilité de « suivre » des endroits afin d’être informés des dernières mises à jour.

Une nouvelle façon d’afficher les recommandations

Et désormais, Google Maps propose également un fil d’actualité. À vos heures perdues, vous pouvez maintenant aller dans l’onglet découvrir, choisir un endroit à explorer (une ville, un quartier, etc.) et scroller un fil d’actualité pour découvrir ce qui se passe dans cet endroit.

« Chaque jour, vous pouvez accéder à votre flux pour voir ce qui se passe dans votre région. Vous vous demandez si votre restaurant mexicain préféré a ajouté un nouveau plat au menu ? Si vous les suivez sur Maps, vous recevrez leurs mises à jour dans votre flux. Vous cherchez une nouvelle randonnée à proximité ou une excursion d’une journée populaire près de votre ville ? Parcourez le flux pour découvrir les principales recommandations des utilisateurs de Google Maps dans ce domaine », explique Capella Yee, product manager.

Un fil d’actualité local qui est aussi personnalisé en fonction de vos goûts

Sur ce flux, vous pouvez faire défiler les publications, liker les posts que vous avez aimés, et suivre de nouveaux comptes. Si quelque chose vous tente, vous pouvez aussi appuyer sur la publication pour en savoir plus et voir le trajet pour y aller.

Google précise également que le fil d’actualité d’informations locales de Google Maps tient compte des goûts de l’utilisateur. Ainsi, l’application sait que vous aimez la cuisine mexicaine, il y aura plus de chances pour qu’un restaurant mexicain apparaisse sur votre fil d’actualité.

Une bonne nouvelle pour les commerces de proximité

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps va donner plus de visibilité aux contributions des utilisateurs, mais également aux commerces de proximité qui ont déjà un profil professionnel sur l’app.

« Lors des premiers tests du flux communautaire, nous avons constaté que les publications des marchands sont vues deux fois plus qu’avant l’existence du flux. Alors maintenant, plus de gens peuvent voir si une entreprise locale offre un nouveau service, a une spécialité à durée limitée ou a ouvert des places à l’extérieur », unique Capella Yee.

L’arrivée de ce fil d’actualité sur Google Maps devrait donc être une bonne nouvelle pour les établissements qui ont été affectés par le confinement, à condition de maitriser ce nouveau canal de communication. Google est en train de déployer cette nouveauté de Google Maps dans le monde, sur les versions iOS et Android de l’app.