Google Maps devrait cartographier la pandémie de COVID-19 d’ici la fin de la semaine

Comme vous le savez sûrement, après quelques semaines de « répit », la pandémie de COVID-19 fait de nouveau des ravages en France. De nouvelles mesures viennent tout juste d’être prises, et de nombreuses villes semblent se diriger vers un reconfinement. Pour le moment, seule la fermeture complète des bars dans certaines communes a été demandée, mais de nouvelles informations devraient tomber sans tarder.

Afin de continuer à lutter contre cette pandémie et la crise sanitaire et économique provoquée, les géants de la tech mettent les bouchées doubles pour venir en aide aux populations. À l’image notamment de Google qui ne compte plus le nombre de services déployés pour informer la population et la protéger. Aujourd’hui, nous apprenons que Google Maps devrait rapidement intégrer une surcouche capable de cartographier l’avancée de la pandémie et les zones les plus concernées.

Un outil de prévention important.

En sélectionnant l’onglet « COVID » sur l’application, vous pourrez voir le nombre moyen de cas confirmés sur sept jours dans chaque région pour 100 000 personnes. Pour rendre l’information plus accessible, Google Maps utilisera le code couleur classique vert, orange, rouge, en fonction du taux de cas. Par ailleurs, cette fonctionnalité permettra de savoir si le nombre de cas a tendance à augmenter ou à baisser. Cette fonctionnalité sera disponible sur Android et iOS cette semaine.

Pour parvenir à développer un tel outil, Google a utilisé les données provenant du tableau de bord COVID-19 de Johns Hopkins, du New York Times et de Wikipedia. La firme de Mountain View présente cet outil au moment opportun, puisque la situation s’aggrave aux États-Unis comme en France. Les experts du monde entier sont inquiets quant à cette rehausse des cas.

Sur Twitter, la spécialiste en application Jane Manchun Wong a découvert l’existence de cet outil depuis déjà quelques semaines. Cela devrait donc signifier que Google Maps pourrait être prêt à lancer cette fonctionnalité sans tarder.