Bientôt, une carte de la COVID-19 sur Google Maps ?

Google fournit déjà de nombreuses informations pratiques relatives à la pandémie sur ses différents services. Sur Maps, la firme de Mountain View a également introduit de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs de se déplacer sereinement durant cette pandémie. Très récemment, par exemple, Google a décidé d’afficher plus de détails pour les piétons sur Maps, car à cause de la COVID-19, de nombreuses personnes préfèrent marcher ou utiliser d’autres alternatives aux transports en commun.

Et visiblement, Google Maps pourrait bientôt aussi vous permettre d’identifier les zones les plus risquées sur ses cartes. Pour le moment, la firme de Mountain View n’a pas encore fait d’annonce à ce sujet. Mais celle-ci serait en train de développer la fonctionnalité. C’est du moins ce qu’a découvert la spécialiste en reverse engineering Jane Wong, qui a partagé quelques captures d’écran sur Twitter.

Google Maps’ COVID-19 map shows a number of the region, describing whether it is increasing or decreasing pic.twitter.com/bYJTYoSL3h — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020

En substance, pour chaque État aux USA, et pour chaque pays dans le reste du monde, Google Maps pourrait indiquer le nombre de nouveaux cas de COVID-19 pour 100 000 habitants (moyenne calculée sur les données de 7 jours). En plus de cet indicateur, Google Maps pourrait également indiquer si le nombre de cas augmente, baisse, ou reste stable dans le pays ou l’état.

Another look at Google Maps’ COVID-19 map, showing the data available outside of the US pic.twitter.com/fudkCfbuPg — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020

Il pourrait s’agir d’une fonctionnalité en cours de développement et en essai en interne chez Google que cette spécialiste en reverse engineering a pu activer sur la version publique de l’application. Grâce à cette technique, Jane Wong a déjà découvert de nombreuses fonctionnalités des apps comme Facebook, Instagram ou Spotify, avant même le lancement de ces nouveautés.

Mais bien entendu, en attendant une annonce officielle de Google, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, vu le contexte actuel, cette carte de la COVID-19 sur Google Maps pourrait s’avérer très pratique pour les voyageurs et pour ceux qui recherchent une destination de vacances durant la pandémie.

Google propose déjà de nombreuses aides pour les voyageurs durant la pandémie

En tout cas, ce ne serait pas la première fois que Google propose d’aider les voyageurs durant la pandémie. Par exemple, au mois d’août, la firme de Mountain View a annoncé de nouvelles fonctionnalités qui permettent de connaitre la « tendance » concernant la réouverture des hôtels et des vols sur une destination.

« Lorsque vous visitez google.com/travel et que vous touchez un voyage que vous planifiez, ou que vous recherchez des hôtels et des activités, vous voyez désormais des tendances pour la disponibilité des hôtels et des vols. Des liens vers des ressources locales supplémentaires, y compris le nombre de cas de COVID-19, sont également fournis », expliquait Richard Holden, vice-président.

Et comme la situation peut évoluer à tout moment en fonction de la circulation du virus, Google propose également une fonctionnalité qui permet de n’afficher que les hôtels et les locations de vacances qui proposent des annulations gratuites. Sinon, pour ceux qui utilisent Google Maps pour se déplacer dans la vie quotidienne, l’application propose des informations comme le taux de fréquentation des transports en commun, mais aussi des informations détaillées sur les trottoirs et les passages piétons (c’est nouveau) pour ceux qui préfèrent marcher.