Google Maps évoque une nouvelle fonctionnalité ingénieuse

En apparence, Google a tendance à supprimer la plupart de ses services, comme ce fut le cas pour Google Plus, ou plus récemment Translator Toolkit. En réalité si la firme de Mountain View supprime ces services dépassés, c’est surtout pour se concentrer sur les plus populaires afin d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, c’est sur Google Maps que l’entreprise a choisi de travailler.

Dernièrement, on apprenait l’arrivée du mode incognito qui fonctionne exactement comme sur Chrome, pour ne pas laisser de trace des recherches effectuées, et surtout empêcher d’enregistrer la localisation de l’utilisateur. Autre amélioration marquante : l’alliance de Google Translate à Maps pour traduire les noms de lieux précis lorsque vous êtes en voyage à l’étranger. Suite au rachat de Waze par Google, on devrait voir de plus en plus de fonctionnalités en provenance de cette application GPS collaborative débarquer sur Maps.

La carte Lightening

En ce moment, Google serait surtout en train de travailler sur une nouvelle version de nuit pour l’application. Le site spécialisé XDA Developers a fouillé dans le code de la version bêta v10.31.0 de Google Maps et a découvert des cartes réalisées pour mettre en évidence les itinéraires les plus éclairés la nuit. Selon les informations récoltées, cette carte serait appelée Lightening, elle afficherait les trajets selon trois critères :

Les rues bien éclairées apparaîtraient en jaune

Lumière faible à inexistante

Pas d’information sur les conditions de luminosité

Pour le moment, Google n’a aucunement communiqué à propos de cette nouveauté, nous ne sommes donc pas en mesure de confirmer si oui ou non la carte Lightening sera déployée au grand public. Si l’on se met à la place des développeurs, c’est un travail titanesque, surtout au niveau de la cartographie et du référencement de l’éclairage de chaque rue. Il est fort probable que cette option mettra plusieurs années à être déployée dans tous les recoins de la planète. Dans un premier temps, elle sera principalement lancée dans les grandes villes du monde.