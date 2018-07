Après des tests initiaux en Inde, Google Maps déploie l’option de GPS à moto en Indonésie, Malaisie, Myanmar, Hong Kong, Taiwan, Thaïlande, Vietnam et Philippines.

Le géant du numérique a maintenant décidé que les motards méritaient leur propre GPS

Le choix de cette zone géographique peut à première vue poser question. Or, il n’en n’est rien. L’entreprise suit simplement le marché. L’Inde est le plus grand marché du transport motorisé à deux roues dans le monde. Au moment où les ventes de motos sont à la traîne aux États-Unis, les ventes en Inde ont augmenté de façon significative en 2017, en partie grâce aux dépenses gouvernementales pour les grands projets de construction de routes connectant zones rurales et urbaines.

La fonctionnalité moto de Google Maps inclut les routes et les itinéraires qui ne sont pas accessibles aux quatre roues (ou plus). Lorsqu’un utilisateur sélectionne le transport en moto avec Google Maps, le logiciel GPS recherche les raccourcis réservés aux vélos afin de lui offrir un gain de temps considérable. Le fait de profiter des ruelles et des passages étroits dans les petites villes et grandes villes pourrait aider les usagers à éviter les embouteillages sur la route. Le logiciel prend aussi et évidemment en compte les voies interdites aux motocyclettes.

Sécurisé et adapté à leurs exigences

Étant donné que suivre un itinéraire précis peut parfois être difficile lorsque l’on ne doit se fier qu’aux instructions audio, la fonction va également proposer davantage d’instructions s’appuyant sur des « points de repère » pour faciliter la navigation. C’est ce qu’a expliqué Krish Vitaldevara, le chef de produit de Google Maps lors d’un événement de lancement de Google Maps pour moto en Thaïlande. Il a déclaré que le logiciel utiliserait souvent des points de repère tels que les hôpitaux et les hôtels plutôt que des noms de rues qui pourraient être plus difficiles à trouver et à lire.

Même si aucune annonce officielle n’a été faite, il y a de fortes chances pour que cette fonctionnalité se démocratise hors Asie, pour faire partie de la vie de millions d’utilisateurs en plus.

