Pour fêter ses 15 ans, Google Maps fait le plein de nouveautés

Cette semaine, Google Maps fête ses 15 ans. En effet, c’est en 2005 que Google a commencé à proposer cette fonctionnalité qui, dans un premier temps, permettait de s’orienter. Au fil des années, l’application de la firme de Mountain View s’est énormément enrichie et aujourd’hui, celle-ci adopte certaines fonctionnalités inspirées des réseaux sociaux, permet de découvrir de nouvelles activités, et utilise également les informations générées par les utilisateurs pour ajouter de nouveaux usages.

À l’occasion de ce 15e anniversaire, Google présente une série de nouveautés pour Google Maps, dont un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle, de nouvelles informations générées par les données fournies par les utilisateurs, ainsi que des améliorations pour la fonctionnalité LiveView qui permet de s’orienter grâce à la réalité augmentée.

Google Maps a un nouveau logo

Google Maps change une fois de plus de logo. Et cette fois-ci, le logo de l’application n’inclura plus une carte, mais seulement l’icône en forme d’épingle qui permet de repérer un endroit précis sur l’application.

Mais en plus de cela, sur Android et sur iOS, Google Maps aura également droit à un nouveau design qui met en avant cinq onglets : Découvrir, Trajets, Enregistré, Contribuer et Actualités. D’après la firme de Mountain View, ce nouveau design donne accès plus facilement aux informations que l’on recherche sur l’application.

L’onglet Actualités est particulièrement intéressant puisque celle-ci permet de découvrir les lieux « tendance » qui sont identifiés grâce aux experts et aux éditeurs locaux de Google Maps. Cet onglet permet également de communiquer avec les propriétaires d’établissements via une sorte de messagerie.

Des nouveautés pour ceux qui utilisent les transports en commun

En 2019, Google Maps a lancé une fonctionnalité pour ceux qui utilisent les transports en commun, comme les bus ou les trains. En substance, à partir des données recueillies à partir des smartphones de ses utilisateurs, le service est en mesure d’estimer la fréquentation d’un bus ou d’un train à un moment donné.

Dans les villes concernées par cette fonctionnalité (200 au lancement), cela permet de savoir à quel moment il faut faire un trajet pour éviter les heures de pointe.

Pour fêter ses 15 ans, Google Maps lance de nouvelles fonctionnalités basées sur le même principe en ajoutant de nouvelles infos comme la température (les utilisateurs de Google Maps ont-il trouvé qu’il faisait trop froid ou trop chaud ?), l’accessibilité (par exemple, pour trouver les lignes de transport en commun qui ont des sièges aménagés) et la sécurité à bord (par exemple, pour savoir s’il y a un dispositif de surveillance).

Des nouveautés pour la réalité augmentée

Au mois de février, Google a lancé une fonctionnalité en réalité augmentée qui permet de s’orienter à l’aide de la caméra de son smartphone.

Et aujourd’hui, la firme annonce que cette fonctionnalité, baptisée LiveView, fera l’objet d’améliorations au cours des prochains mois.