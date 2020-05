Google Maps permet désormais de partager votre localisation, sans divulguer l’adresse précise

Plus besoin de partager votre adresse précise, Google Maps propose désormais une nouvelle fonctionnalité. En effet l’application génère dès à présent un code unique à six chiffres à partager avec plusieurs personnes afin de vous retrouver au même point de rendez-vous. Google a appelé cela le « Plus Code », ce dernier est disponible lorsque vous tapez sur l’icône représentant votre position.

Avant de conserver l’anonymat d’une adresse, Google a surtout pensé aux pays dans lesquels les noms de rue sont encore trop rares. La firme de Mountain View explique qu’il est parfois devenu trop compliqué aux services d’urgences d’intervenir dans certaines zones à cause du manque de repères. Mais également pour les livraisons du courrier et des colis. Selon l’entreprise, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas d’adresse ou en ont une qui n’est pas facile à trouver. Ce qui est énorme sur un peu plus de 7,5 milliards de terriens.

Les Plus Code se présente de cette manière : HR8P+84 London. Dans ce cas précis, il s’agit d’une adresse située au milieu de Hampstead Heath, un parc du nord de Londres. Évidemment, il n’y aura pas dans tous les cas une ville telle que Londres à proximité, dans les endroits les plus reculés ce sera le nom de la région qui apparaitra à la place. L’année dernière, un journaliste de la BBC a écrit un article dans lequel il explique comment il a voulu ouvrir un compte bancaire en Gambie. On peut lire qu’il lui était demandé de saisir une adresse précise pour y parvenir, or il logeait dans une habitation sans nom de rue. Il aurait été surement soulagé de pouvoir utiliser la fonction Plus Code.

Voici comment Sundar Pichai, le CEO de Google décrit les avantages de cette fonctionnalité : « Avec une adresse numérique, plus de gens pourront accéder à des services bancaires et d’urgence, recevoir du courrier et des livraisons, et aider les gens à trouver et à gérer leurs entreprises. C’est encore au début, mais nous sommes enthousiasmés par le potentiel ».