Google Maps va vous donner envie de tester de nouveaux restaurants grâce à Lens

Dévoilé en octobre 2017, Google Lens est une technologie impressionnante qui permet d’en apprendre plus sur son environnement. Il est par exemple possible de l’utiliser sur un vêtement pour savoir où l’acheter, sur un tableau dans un musée pour avoir des informations supplémentaires ou encore sur un livre pour accéder à un résumé et des critiques.

Le service est disponible via Photos, l’assistant Google ou encore l’appli Google. Fin décembre 2018, le dispositif se targuait de reconnaître plus d’un milliard d’objets.

« Découvrir les plats » depuis Google Maps

Lors de sa conférence I/O 2019, Google a annoncé que Lens pouvait analyser un menu de restaurant physique pour mettre en avant les plats populaires. Désormais, cette fonctionnalité intitulée « Découvrir les plats » est intégrée directement dans Maps, ce qui rend la recherche plus rapide.

Lorsque vous chercherez un établissement dans lequel dîner, vous pourrez donc voir directement les plats les plus populaires ainsi que les critiques, mais aussi les photos des plats concernés. De quoi vous donner envie de vous rendre à l’adresse concernée —ou non, alors même que vous êtes en train de rechercher un restaurant.

Comme avec la fonctionnalité traditionnelle, vous avez la possibilité de copier le texte, de faire une recherche ou encore une traduction.

Avec cette nouvelle intégration, vous n’avez donc plus à lancer Google Lens et à faire une photo manuelle pour bénéficier de l’accès à ces informations. Cela vous évite donc quelques manipulations de trop tout en vous donnant des réponses à une demande qui se veut immédiate.

L’intégration de Lens à Google Maps est uniquement disponible sur Android et non sur iOS. Pour les utilisateurs de l’iPhone, il est toutefois possible de profiter de la technologie directement depuis l’application de recherche Google (en plus de l’application Photos) en cliquant sur l’icône correspondante affiche à droite du champ de recherche. Il faut quelques gestes de plus, mais les adeptes d’Apple peuvent donc avoir droit aux mêmes informations que ceux qui préfèrent Android à l’OS de la marque à la pomme.