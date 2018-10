Google Maps se dote d’un bouton « Follow » pour suivre des endroits

Alors que Google+ sera bientôt fermé, les autres services de Google prennent des airs de réseaux sociaux. Par exemple, sur Google Search, il est déjà possible pour les artistes de « poster sur Google » afin de rendre leurs messages accessibles sur certains résultats de recherche.

Désormais, on pourra aussi dire « Suivez-nous sur Google Maps ! »

Sur Google Maps, la firme de Mountain View annonce un bouton follow. L’utilisateur peut appuyer sur ce nouveau bouton afin de recevoir les dernières actualités d’un endroit. « Recherchez simplement le café que vous aimez ou le magasin de vêtements auquel vous vouliez vous rendre et appuyez sur le bouton « Follow ». Une fois que vous avez suivi des lieux, leurs actualités (événements, offres et autres mises à jour, par exemple) apparaissent dans l’onglet For You », explique Paul Cole, Product Manager de Google Maps. En revanche, l’onglet « For You » n’est pas encore disponible partout dans le monde. Au mois de juin, Google a lancé cette sorte de fil d’actualité pour découvrir des endroits sur Google Maps aux USA, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et au Japon.

En plus du bouton « Follow », Google Maps va dorénavant aussi afficher de nouveaux endroits qui prévoient d’ouvrir. « Les lieux qui s’ouvrent prochainement peuvent créer un profil d’entreprise gratuit qui apparaîtra jusqu’à 3 mois avant leur ouverture », écrit Paul Cole.

D’après ce responsable, il y a actuellement 150 millions d’endroits répertoriés sur Google Maps. Et l’objectif de ces mises à jour est de permettre aux gens de recevoir des nouvelles de leurs endroits préférés et d’en trouver de nouveaux.