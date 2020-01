Google Maps se pare d’une nouvelle fonction inspirée de… Star Wars !

Qui a mis du Star Wars dans mon Google Maps ?

Que vous soyez fan ou non, vous n’avez pas pu échapper ces dernières semaines à la folie Star Wars. Non seulement, la saga a été déclinée en série sur Disney+ avec The Mandalorian, mais il est également possible de découvrir en salles, depuis quelques jours, le dernier épisode L’Ascension de Skywalker.

Evidemment, tout cela s’accompagne d’un raz de marée de produits dérivés et autres partenariats en tout genre, quitte à frôler parfois l’indigestion de Star Wars, juste après l’indigestion de foie gras, toasts, chocolats et autres victuailles plus ou moins digestes durant les récentes fêtes de fin d’année.

Google Maps en mode « Hyperspace » !

Du côté de chez Google, on a évidemment tenu à rendre hommage à la saga Star Wars, via l’application Google Maps. En effet, en toute discrétion, Google a glissé une fonctionnalité inspirée de la célèbre saga intergalactique au sein de son application web. Une fonction que les fans de Star Wars sauront évidemment apprécier à sa juste valeur.

En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque l’on navigue sur Google Maps sur le web, en dézoomant au maximum et en optant pour la vue Satellite, on fait apparaître un nouveau menu sur la gauche de l’écran, qui permet non pas de voyager de pays en pays, mais bien de planète en planète. Il suffit alors de cliquer sur la planète de son choix, pour être aussitôt transporté au-dessus de cette dernière.

En ce début d’année 2020, Google a donc décider de faire voyager les utilisateurs de Google Maps à la manière de Star Wars, en empruntant l’hyperespace, avec la désormais célèbre animation qui est associée. Cette dernière assure ainsi la transition lorsque l’on voyage d’une planète à une autre, et force est d’admettre que c’est assez stylé. Une fonctionnalité très gadget évidemment, qui a été intégrée en toute discrétion par Google, sans doute en même temps que l’arrivée du film dans les salles obscures.