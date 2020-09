Google Meet : bientôt, une limite de 60 minutes pour l’offre gratuite

La pandémie de COVID-19 est souvent qualifiée d’accélérateur de tendances. Et parmi ces tendances, il y a les visioconférences. En effet, avec les restrictions imposées pour ralentir la propagation du virus, l’utilisation des applications comme Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom a explosé. Et bien que la plupart des pays ont déjà rouvert leurs économies, ces nouvelles habitudes ne semblent pas près de disparaître.

Ces derniers mois, Google n’a cessé d’améliorer son application Meet en proposant de nouvelles fonctionnalités, afin de rendre celle-ci plus attractive pour les utilisateurs. D’autre part, Google a aussi rendu Google Meet plus accessible en intégrant le service à l’application Gmail. Et au mois d’avril, Google a également annoncé la gratuité de Meet pour tout le monde, sans aucune limite.

Néanmoins, cette offre prendra bientôt fin, le 30 septembre. Comme le rappelle le site The Verge, après le 30 septembre, la durée des visioconférences sera limitée à 60 minutes pour les utilisateurs de l’offre gratuite. De plus, Google n’aurait aucune intention de prolonger son offre de gratuité des visioconférences illimitées.

« Nous n’avons rien à communiquer concernant les modifications apportées à la promotion et les fonctionnalités avancées expirant », a déclaré un porte-parole de Google cité par The Verge. « Si cela change, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. »

D’autres fonctionnalités de Google Meet cesseront d’être gratuites le 30 septembre, comme la possibilité de faire des réunions virtuelles avec 250 participants, les diffusions en direct avec 100 000 spectateurs, ainsi que la possibilité de sauvegarder un enregistrement des visioconférences sur Google Drive.

Ces fonctionnalités ont été développées pour les entreprises qui utilisent l’offre premium de G Suite, mais durant quelques mois, Google a proposé celles-ci gratuitement pour soutenir les entreprises qui pratiquent le télétravail, et les enseignants ainsi que les étudiants durant les cours en ligne.

Google : vers un modèle hybride entre télétravail et présentiel

La gratuité de Google Meet pendant plusieurs mois a aussi contribué à faire découvrir ce logiciel à plus d’entreprises et au grand public. En effet, même après la pandémie, on s’attend à ce qu’il y ait plus de télétravailleurs dans le monde.

Alors que certaines entreprises, comme Atlassian, permettent à leurs employés de travailler chez eux indéfiniment, Google semble se tourner vers un modèle hybride. « Je vois l’avenir comme étant plus flexible », a déclaré Sundar Pichai, le patron de Google, dans une interview avec le magazine Time. « Nous croyons fermement qu’être en personne, être ensemble, avoir un sens de la communauté est très important lorsque vous devez résoudre des problèmes difficiles et créer quelque chose de nouveau, donc nous ne voyons pas cela changer. Mais nous pensons que nous devons créer plus de flexibilité et plus de modèles hybrides. »

Un sondage réalisé par la firme auprès de ses employés au mois de juillet a révélé que 62 % de ceux-ci pensent qu’ils devront se rendre dans les bureaux de la firme certains jours, tandis que 10 % pensent qu’ils n’ont pas besoin de se rendre dans les bureaux. Seulement 8 % ont estimé qu’il est nécessaire de se rendre dans les bureaux tous les jours.