Google Meet commence à se déployer dans Gmail

Il y a une semaine à peine, Google annonçait que son service de visioconférence Meet allait devenir gratuit et accessible à tous. Depuis lundi 4 mai, l’outil trouve désormais un usage auprès des particuliers, et plus seulement des professionnels comme c’était le cas jusque là.

Pour que les utilisateurs puissent accéder facilement à Google Meet, la société américaine permet maintenant son accès directement depuis Gmail. Le service est actuellement en cours de déploiement, si bien que certains ont déjà la possibilité de profiter de l’outil de visioconférence directement depuis la barre latérale gauche présente dans l’interface de la messagerie. Avant ce changement, l’accès se faisait depuis la suite d’outils payante G Suite.

Google Meet frappe fort dans la guerre de la visioconférence

Si Google a décidé d’offrir un accès à son outil de visioconférence Meet à tous, c’est logiquement pour concurrencer les autres services. Depuis le début du confinement, tous connaissent une forte augmentation de leur utilisation, que ce soit pour un objectif professionnel ou personnel.

À l’origine, Zoom était par exemple destiné à un usage professionnel, mais le service américain s’utilise désormais dans les salles de classe ou lors de réunions tardives entre amis le week-end. En quelques mois, la plateforme est passée de 10 à plus de 200 millions d’utilisateurs par jour (et non 300).

De son côté, Microsoft a annoncé que Teams comptait 75 millions d’utilisateurs actifs par jour lorsqu’il a révélé ses résultats trimestriels.

Il est donc logique que Google Meet veuille se faire une place de choix sur un marché qui n’a de cesse de grossir depuis quelques semaines. La société américaine estime le nombre de nouveaux utilisateurs à 3 millions par jour sur son service, un chiffre qui devrait fortement augmenter cette semaine grâce à la gratuité annoncée du service.

Pour se différencier, Google Meet met l’accent sur la confidentialité et la protection des données des utilisateurs, des notions clefs qui ont posé problème à Zoom au cours de ses dernières semaines. Si ce dernier a annoncé de nombreux efforts dans le domaine, il devra certainement travailler sur la confiance des utilisateurs pour gagner en crédibilité à plus long terme.