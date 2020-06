Google Meet : une nouvelle interface optimisée pour les présentations

Le recours massif au télétravail, à cause de la pandémie, a rendu les services de visioconférence très populaires. Et si Zoom est probablement celui qui a connu la plus forte croissance durant ces derniers mois, le service Google Meet gagne aussi du terrain. De plus, alors que Zoom s’est entièrement dédié au renforcement de la sécurité (suite à de nombreuses critiques dans les médias), Google ne cesse de muscler Meet avec de nouvelles fonctionnalités.

Il y a quelques jours, la firme de Mountain View a annoncé une énième nouveauté pour son service de visioconférence : une nouvelle interface pour les présentations en ligne (voir l’image ci-dessus). Google avait déjà amélioré l’interface de Meet au mois d’avril en proposant un affichage en grille qui permet d’afficher 16 participants à une visioconférence en même temps. La nouvelle interface pour les présentations, quant à elle, permet de faire défiler les slides, tout en affichant les 16 participants.

Google Meet veut contrer Zoom (et Microsoft Teams)

« Nous apportons quelques modifications dans Meet pour vous permettre de mieux voir qui et quoi vous devez voir dans vos réunions. Nous espérons que ces améliorations aideront les réunions à distance à ressembler davantage à des réunions dans la vraie vie », lit-on dans une annonce sur le blog de G Suite. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tout le monde.

Sinon, il est à rappeler que Google Meet est maintenant disponible gratuitement pour tous les internautes. Ce changement avait été annoncé par la firme de Mountain View au mois d’avril, et permet à plus de personnes d’utiliser Meet (au lieu de Zoom ou de Microsoft Teams). « [..] toute personne possédant une adresse e-mail peut s’inscrire à Meet et profiter des nombreuses fonctionnalités disponibles pour nos utilisateurs professionnels et éducatifs, telles que la planification simple et le partage d’écran, les légendes en temps réel et les mises en page qui s’adaptent à vos préférences, y compris une vue en mosaïque étendue », avait écrit la firme. Actuellement, Meet est aussi accessible depuis un raccourci sur Gmail.

Avant cette annonce, Google Meet était un service qui ne ciblait que les entreprises, via l’offre G Suite.