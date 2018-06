Google muscle Messages, son concurrent pour WhatsApp et Facebook Messenger

Google présente une série de fonctionnalités pour son application Messages, dont un client web qui permet de lire et d’envoyer des SMS sur un navigateur web.

Etant donné qu’Allo, la dernière tentative de Google dans la messagerie, n’a pas fait un tabac, la firme de Mountain View mise désormais sur son application Messages (ou Android Messages) pour rattraper les services comme WhatsApp, Facebook Messenger, ou iMessage.

Et aujourd’hui, la société présente une série de nouveautés pour cette application

Tout d’abord, le tant attendu client web de Messages est enfin arrivé. De ce fait, il est désormais possible de synchroniser un smartphone avec un PC, et de lire ou d’envoyer des messages depuis un navigateur. Le client web ne supporte pas seulement les textos, mais également les stickers, les emojis et les images.

Sur l’appli mobile, Google a ajouté un nouveau bouton qui permet de rechercher et d’envoyer des GIFs dans les messages.

Et Smart Reply est enfin disponible sur l’application. Proposée sur Allo, il s’agit d’une fonctionnalité qui utilise une IA pour analyser les messages reçus et proposer des suggestions de réponses préécrites.

D’autre part, (Android) Messages supporte les aperçus de liens. De ce fait, lorsque vous partagerez des articles ou des sites web, l’appli n’affichera pas seulement une URL brute, mais aussi un aperçu avec une vignette, un titre et un extrait.

Finalement, Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour ceux qui utilisent la validation en deux étapes pour se connecter à des services en ligne. Lorsque vous recevez un code de vérification par SMS, les notifications de Messages incluront un bouton « copier » pour que vous puissiez rapidement copier/coller la combinaison de chiffres.

La messagerie fait partie des domaines pour lesquels Google a eu beaucoup de difficultés. Et après avoir tenté de pousser Allo, son concurrent de WhatsApp dopé à l’IA, Google a finalement décidé de se concentrer sur Messages (et sur le RCS, qui permet d’avoir plus de fonctionnalités que les simples SMS) afin de se faire une place dans le domaine de la messagerie.