Google muscle son concurrent de Slack en utilisant la technologie PWA

Depuis le début de la pandémie, les médias n’ont cessé d’évoquer le succès des services de visioconférence qui sont devenus des outils indispensables pour se réunir virtuellement, pour télétravailleur ou pour apprendre à distance. Et parmi ces services, il y a Google Meet.

Mais on oublie parfois qu’en plus de Google Meet, la firme de Mountain View propose également un service similaire à Slack, appelé Google Chat (anciennement Hangouts Chat). En tout cas, cette semaine, Google a annoncé une nouvelle importante pour ce service : une nouvelle application basée sur la technologie PWA.

Un site web qui fonctionne comme une vraie application

Pour rappel, les PWA ou Progressive Web App sont des sites web qui sont développés de manière à ce qu’elles fonctionnent comme de vraies applications. Et naturellement, Google est l’un des fervents promoteurs de cette technologie. « Nous avons lancé une nouvelle application autonome Google Chat. L’application est une application Web progressive (PWA), qui fournit un moyen rapide, fiable et engageant d’utiliser le chat sur n’importe quel appareil de bureau avec le navigateur Web Google Chrome », lit-on dans une annonce de Google sur le blog de G Suite.

En substance, cette nouvelle application devrait fournir une meilleure expérience par rapport à un simple site web, mais celle-ci sera disponible sur tous les systèmes d’exploitation, à condition d’utiliser au moins la version 73 de Google Chrome. La firme de Mountain View met aussi en avant la sécurité que la technologie PWA peut apporter aux entreprises. En effet, il n’est pas nécessaire de déployer des mises à jour régulièrement, puisque l’application web se met systématiquement à jour lorsque le navigateur est à jour.

Pour rappel, Google Chat est un concurrent de Slack, mais aussi de Microsoft Teams. Ce dernier propose à la fois des visioconférences (comme Google Meet), mais également un service de chat d’entreprises. Et durant le confinement, la popularité de Microsoft Teams a explosé. Fin avril, le service de Microsoft revendiquait plus de 75 millions d’utilisateurs actifs par jour, soit 31 millions d’utilisateurs en plus par rapport à un mois plus tôt. Par ailleurs, la firme de Redmond a profité de sa dernière conférence BUILD pour annoncer quelques nouveautés pour Teams, comme une fonctionnalité qui permet aux entreprises de mieux gérer les services en ligne par visioconférence.