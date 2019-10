Un pas de plus est franchi vers la disparition des contenus Flash, au profit des nouveaux standards web comme HTML5, pour animer les pages web. Cela fait déjà des années que la mort de Flash est programmée. Il y a quatre ans, Adobe demandait aux développeurs de ne plus utiliser sa technologie. Et il y a deux ans, l’entreprise annonçait que celle-ci ne distribuerait plus Flash Player après 2020.

D’autres acteurs du web ont également abandonné petit à petit cette technologie. Par exemple, avec la mise à jour Chrome 76 déployée il y a trois mois, le navigateur de Google bloque les contenus Flash par défaut.

Le moteur de recherche de Google dit adieu à Flash

Aujourd’hui, nous apprenons que Google n’indexera plus les contenus Flash sur son moteur de recherche. La nouvelle a été annoncée par Dong-Hwi Lee, engineering manager chez Google, dans un billet de blog. « Flash est désactivé par défaut dans Chrome (à partir de la version 76), Microsoft Edge et FireFox 69. Bientôt, nous allons également nous passer de Flash dans l’indexation de la recherche sur Google », écrit-il.

« Google Search cessera de prendre en charge Flash plus tard cette année. Dans les pages Web contenant du contenu Flash, Google Search ignore le contenu Flash. La recherche Google arrêtera d’indexer les fichiers SWF autonomes. La plupart des utilisateurs et des sites Web ne verront aucun impact de ce changement », explique également le responsable.

La mort de la technologie Flash a été lente, mais actuellement, très peu de sites web utilisent encore cette technologie. Actuellement, près 5 % de tous les sites web utiliseraient celle-ci, contre près de 30 % en 2011.