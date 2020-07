Google One propose une sauvegarde gratuite de votre smartphone (iOS ou Android)

En 2018, Google a lancé un nouveau service appelé Google One, qui permet aux utilisateurs de payer un abonnement pour avoir plus d’espace de stockage dans le cloud à des tarifs très compétitifs. Google One n’a pas remplacé Google Drive, mais uniquement son offre payante. Et en plus du stockage, Google One permet aussi d’accéder à quelques fonctionnalités supplémentaires, dont une fonctionnalité qui permet d’avoir des sauvegardes des smartphones Android.

Et aujourd’hui, Google décide de rendre cette fonctionnalité de sauvegarde sur smartphones gratuite pour tout le monde. « La sauvegarde automatique du téléphone sera disponible sur les téléphones Android, même si vous n’êtes pas abonné à Google One », explique Larissa Fontaine, directrice de Google One. Il suffit d’installer l’application et de lancer cette sauvegarde.

Et si vous êtes sur iOS, vous pourrez également bénéficier de cette nouvelle offre gratuite, puisque Google vient également de lancer une app pour les iPhone qui permet de stocker les documents importants comme les photos, les vidéos, les contacts, les agendas, etc. Les fichiers seront enregistrés sur le quota de 15 Go gratuits pour tous ceux qui ont un compte Google.

Visiblement, l’intérêt de Google est que si les utilisateurs téléchargent cette application pour faire des sauvegardes avec le stockage en ligne gratuit de 15 Go, ils pourront ensuite facilement augmenter la capacité de stockage en utilisant l’un des abonnements proposés par Google One.

Une nouvelle fonctionnalité pour organiser les documents

Et en plus de la sauvegarde gratuite pour les données sur smartphone, l’application Google One propose également un nouvel onglet pour gérer l’espace de stockage. « […] la tranquillité d’esprit ne se résume pas à la simple conservation de vos informations. Il est tout aussi important de pouvoir gérer et nettoyer facilement vos fichiers dans Drive, Gmail et Photos. C’est pourquoi nous ajoutons également un nouveau gestionnaire de stockage dans l’application Google One et sur le Web, qui vous permet de voir facilement comment vous utilisez votre espace de stockage et de libérer de l’espace. Vous pouvez conserver les fichiers dont vous avez besoin, vous débarrasser de ceux dont vous n’avez plus besoin et faire de la place pour plus, le tout au même endroit », indique Larissa Fontaine. C’est une autre bonne raison de télécharger cette application, même si Google Drive est probablement déjà installé sur votre smartphone.