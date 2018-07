Google Pay se met enfin à la page

Google déploie officiellement ses nouveautés et renforce son application Pay. Dans cette mise à jour, il sera possible de stocker ses tickets de concert et ses billets d’embarquement, il sera aussi possible de faire des transactions financières entre amis.

Envoyer de l’argent

Fini Google Pay Send et Google Pay. A partir d’aujourd’hui, ne dites plus que Google Pay. Tous les services que regroupent Google Pay se retrouvent maintenant dans une seule et unique application et sous un seul nom.

A la base le service Google Pay, appelé à l’époque « Pay With Google » devait simplement servir à faciliter le paiement en ligne sur mobile en utilisant les méthodes de paiement enregistrées sur ses propres comptes Google. Parallèlement à cela, les utilisateurs pouvaient auparavant envoyer et demander de l’argent à leurs amis par le biais de l’application Google Pay Send. Dorénavant, ce service sera directement disponible à partir de Google Pay.

La mise à jour inclut des fonctionnalités que de nombreuses personnes utilisent déjà depuis des années par le biais de différents services, et y compris la prise en charge de la billetterie mobile et des paiements entre amis à l’image de Lydia ou encore Apple Pay. Les utilisateurs peuvent aussi partager l’addition des achats et demander instantanément de l’argent à leurs amis.

Billetterie mobile

Accéder aux tickets de concerts, aux cartes de fidélité, aux cartes-cadeaux et autres billets d’avions

Hormis les transactions rendues possibles par Google Pay, le service permet également accéder aux tickets de concerts, aux cartes de fidélité, aux cartes-cadeaux et autres billets d’avions s’ils ont été sauvegardés sur les plateformes Ticketmaster ou Southwest. Le nombre de « plateformes partenaires » devrait sensiblement augmenter au fil du temps et de la démocratisation (dans d’autres pays) de ces fonctionnalités.

Dans le domaine de la billetterie et des réservations stockées sur mobile, la firme de Mountain View avait engranger beaucoup de retard. Ils tentent de rattraper leurs concurrents, dont Apple qui propose ce service depuis plusieurs années déjà.

Sachez que la mise à jour est uniquement disponible aux Etats-Unis. Cependant elle devrait voir le jour prochainement au Royaume-Uni. Aucune information n’a été communiquée concernant les autres marchés, alors croisons les doigts et espérons que le déploiement dans l’Hexagone se fera rapidement.

(Source)