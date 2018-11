Les Google Pixel 3 pourront retranscrire des appels filtrés prochainement

Lorsque Google a dévoilé ses nouveaux smartphones, les Pixel 3 et 3 XL, il a indiqué que son assistant vocal serait mesure de lutter contre les appels téléphoniques de type spam. De fait, Google Assistant sera en mesure de filtrer les coups de téléphone qui s’apparentent à du démarchage téléphonique. Dans les faits, le bouton « Filtrer l’appel » indiquera à l’émetteur que son appel sera analysé et transmis au destinataire, ainsi que son nom et son numéro de téléphone.

Filtrer les spams, un enjeu du futur ?

Néanmoins, cette fonctionnalité ne permet pas aux utilisateurs d’accéder aux contenus de l’appel une fois que celui-ci est terminé puisque Google Assistant ne fonctionne qu’en temps réel. C’est justement là que se situe l’amélioration de l’option Call Screen. Avant la fin de l’année, les propriétaires d’un Pixel 3 ou 3 XL seront en mesure de retrouver la transcription écrite directement dans leur journal de bord. Dès la fin d’un appel, une notification informera l’utilisateur que la transcription et prête et qu’il peut aller la consulter quand bon lui semble.

Les utilisateurs qui ont accès au service en tant que bêta-testeurs publics devraient bientôt pouvoir profiter de cette fonctionnalité avant qu’elle ne soit déployée plus largement, mais avant la fin de l’année en cours.

Selon une étude réalisée par Orion et dévoilée au mois de septembre, près de la moitié des appels téléphoniques seront des spams ou des scams l’an prochain. La majorité du temps, les personnes malveillantes utilisent un préfixe local afin de faire croire qu’il se situe dans la même région que le destinataire du coup de fil. De fait, le filtrage de ce type d’appels constituera un réel enjeu dans les années à venir afin d’éviter que 45% des appels, qui seraient donc frauduleux, n’aboutissent.

Source

Notre test du Google Pixel 3 est à retrouver ici.