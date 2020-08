Google Play Music disparaîtra complètement au mois de décembre

Google a la fâcheuse habitude de faire des doublons dans ses services. Par exemple, alors que la firme de Mountain View proposait déjà l’application Google Play Music, celle-ci a lancé, en 2015, une application similaire appelée YouTube Music. Et ce n’est que cette année que Google se décide enfin à retirer Play Music.

Au mois de mai, la firme avait lancé un outil permettant aux utilisateurs de Play Music de transférer leurs contenus vers YouTube Music. Et dans un billet de blog publié cette semaine, annonce la fin de l’application Play Music. On peut dire que le jour où YouTube Music a été lancé, Google Play Music avait déjà un pied dans la tombe.

« Aujourd’hui, nous annonçons deux mises à jour importantes. Tout d’abord, YouTube Music remplacera Google Play Music d’ici décembre 2020. Les utilisateurs auront la possibilité de transférer leurs bibliothèques musicales de Google Play Music vers YouTube Music au cours de cette période. Deuxièmement, dans les mois à venir, les utilisateurs de Google Play Music ne pourront plus streamer ni utiliser l’application Google Play Music », lit-on dans un billet de blog de YouTube.

Fin aout, les utilisateurs ne pourront plus acheter ou précommander du contenu sur Play Music. Et à partir de septembre 2020 pour la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, et à partir d’octobre pour le reste du monde, l’application ne pourra plus être utilisée. Cependant, Google conservera encore les données telles que les playlists, les fichiers mis en ligne, ainsi que les achats, jusqu’en décembre, pour que les utilisateurs puissent récupérer ces données.

Une expérience plus centrée sur YouTube ?

Pour inciter les anciens utilisateurs de Google Play Music à basculer vers YouTube Music, la firme de Mountain View évoque les nombreuses améliorations que celle-ci a apportées à cette application. Par exemple, Google a récemment lancé de nouveaux outils de création de playlists et de nouvelles pages de recommandation et récemment. La firme a aussi rendu YouTube Music accessible sur l’interface de Google Maps. Et il y a une nouvelle intégration avec Google Assistant qui permet d’avoir des recommandations.

Google Play Music, de son côté, rejoindra la liste des applications et services qui ont été fermés par Google. Et celle-ci est très longue. Elle inclut Google+, Google Talk, le raccourcisseur d’URLs Googl, ou encore Inbox. D’ailleurs, un site a même été lancé pour faire l’inventaire de toutes les apps que Google a tué depuis sa création.