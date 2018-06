Google Podcasts serait bientôt compatible avec le Chromecast

Après avoir lancé l’application Google Podcasts sur Android, Google travaillerait sur le support cette application par le Chromecast. Pour rappel, il est déjà possible de synchroniser cette appli avec les appareils Google Home. Et le but de la firme est d’intégrer les podcasts sur un maximum d’appareils et de produits.

Google s’intéresse enfin au format podcast. Et après avoir lancé un lecteur de podcasts sur la version Android de son moteur de recherche, la firme de Mountain View a aussi lancé une application dédiée, afin de proposer une alternative à l’application Podcasts de l’iPhone pour les utilisateurs d’Android.

Sur l’appli, Google permet de suivre (théoriquement) des millions de podcasts et suggère du contenu que vous êtes susceptible d’aimer en se basant sur vos préférences.

Et en plus de permettre l’écoute de podcasts sur Android, l’application Google Podcasts offre aussi la possibilité de synchroniser les écoutes avec les appareils Google Home.

Ainsi, si vous écoutez un épisode sur votre smartphone quand vous rentrez, vous pouvez continuer cette écoute sur un Google Home une fois arrivé chez vous.

Google Podcast sur le Chromecast

De plus, Google a l’intention d’intégrer les podcasts dans un maximum de produits. Et prochainement, il est possible que vous soyez en mesure de diffuser des podcasts depuis votre smartphone vers un appareil Google Cast.

Si pour le moment, rien n’a été officialisé par la firme de Mountain View, notre confrère 9to5Google a fouillé dans le code de la dernière version de l’appli Google pour découvrir des indices dans celui-ci, et a même pu activer l’icône Google Cast sur l’application Podcast.

Pourquoi Google s’intéresse-t-il enfin aux podcasts ?

Si le format podcast ne date pas d’hier, celui-ci connait actuellement une popularité grandissante. Et Google est conscient que la majorité de l’audience de ces émissions sont sur iOS. Mais en lançant son propre client sur Android, la firme de Mountain View veut également populariser le format podcast chez les utilisateurs de son système d’exploitation.

Et les podcasts sont également des contenus idéaux pour ses Google Home.